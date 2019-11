Jakob Fauerby og Silas Holst har danset sig hele vejen til finalen i 'Vild med dans', og det kan vise sig at blive en (lille) god forretning for deres venner og familie.

Som bekendt kan man jo oddse på, hvem man tror, der vinder 'Vild med dans', og hvis Silas Holst og Jakob Fauerby på næste fredag går hen og vinder, så bliver der nok råd til et par halvstore julegaver under træet i år.

Efter aftenens semifinale, hvor Jakob Fauerby og Silas Holst strøg videre med flest dommerpoint, afslørede de over for B.T., at der er penge på spil i år.

Men okay, det er ikke mange...

»Jeg tror, mine børns mor har spillet for - hold nu fast - 80 kroner,« fortalte Silas Holst.

Og det kunne Jakob Fauerby godt slå.

»Min bedste barndomsvenindes mand har - dengang vi havde odds otte, tror jeg - spillet for 1000 eller 500 kroner.«

Silas Holst indskyder, at det måske er 100 kroner, hans del af familien har smidt i puljen.

»Det gjorde hun til odds tre, så det er ikke fordi, det redder husholdningen,« fortalte han med et smil.

De to dansere var naturligvis i godt humør efter aftenens vellykkede semifinale.

Silas Holst pjattede med den kommende mulige økonomiske gevinst:

»Det er ikke en dårlig tid de går i møde, hvis vi vinder. Det bliver en god jul. En flottenheimer jul.«