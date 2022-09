Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jakob Åkerlind måtte spørge sig omkring i skuespilbranchen, før han takkede ja til 'Vild med dans'.

Han ville ikke virke patetisk med sin deltagelse, fortæller han – for han er jo godt klar over, at han ikke er særlig kendt.

»Jeg blev lidt rystet, da de spurgte mig. Min kæreste og jeg kiggede på hinanden: 'Er du kendt nok til det?' 'Næh, det tror jeg ikke',« siger den 33-årige skuespiller.

Jakob Åkerlind blev i 2018 uddannet fra Den Danske Scenekunstskole. Siden har han haft roller i tv-serierne 'Den som dræber', 'Perfekte steder' og 'Sygeplejeskolen'.

Jakob Åkerlind havde rollen som Aksel i TV 2-serien 'Sygeplejeskolen'. Her ses han, bagest i midten, med sine kollegaer på serien. Foto: Emil Helms Vis mere Jakob Åkerlind havde rollen som Aksel i TV 2-serien 'Sygeplejeskolen'. Her ses han, bagest i midten, med sine kollegaer på serien. Foto: Emil Helms

Men da flere tv-produktioner i foråret blev sat på standby efter, at en ny rettighedsaftale, der skulle sikre skuespillerne bedre lønvilkår, gjorde det dyrere at producere dansk film og tv, landede 'Vild med dans'-tilbuddet som en appelsin i Jakob Åkerlinds turban.

Alligevel var han i tvivl, om han ville sige ja.

»Det er jo et program, som er meget kendt for at have meget kendte mennesker med. Så hvad hvis jeg kommer ind, og hr. og fru Danmark, og hvad der ellers er derude, tænker: 'Han er jo ikke kendt. Han er kun med for at blive kendt'?«

»Jeg var bange for at blive anset som ynkelig eller patetisk, og det har jeg ikke lyst til, for jeg er med, fordi det kunne være vildt sjovt, og jeg har lyst til at dedikere mig fuldt ud til projektet.«

Han spurgte derfor folk i branchen til råds. En filminstruktør. En teaterdirektør. Folk, han stolede på. Og ikke én af dem kunne finde på årsager til, at han ikke skulle sige ja. Tværtimod mente de, at det kunne gavne hans karriere.

»'Vild med dans' giver en del eksponering, som gør, at man bliver mere kendt. I hvert fald for mig, for jeg er jo ikke specielt kendt – jeg er mere 'nichekendt'.«

Jakob Åkerlind har kun medvirket i TV 2-serier, og han tøver ikke med at spekulere i, at det er derfor, han er blevet udvalgt til 'Vild med dans', som også er et TV 2-program.

»Det kan være, at der sidder nogle højere magter på TV 2, som tænker: 'Ham kan vi godt promovere lidt'. Men det tager jeg kun som et kompliment,« siger han.

Ingen af årets ti par har været på gulvet endnu. Alligevel har bookmakerne hos landets spiltjenester allerede vurderet, hvem der har potentiale til at vinde.

Jakob Åkerlind med sin dansepartner, Camilla Dalsgaard. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Jakob Åkerlind med sin dansepartner, Camilla Dalsgaard. Foto: Ida Marie Odgaard

Og her ligger Jakob Åkerlund nederst med sin dansepartner, Camilla Dalsgaard.

»Jeg tror, de får sig en overraskelse, hvis jeg skal være helt ærlig,« fortæller danseren, der selv er blandt de mindre kendte i årets felt, da det kun er anden gang, hun deltager i underholdningsprogrammet.

Øverst på bookmakernes liste ligger derimod 'Vild med dans'-veteranen Michael Olesen og tv-værten Heidi Frederikke Rasmussen, som seerne blandt andet kender fra 'Go' morgen Danmark'.

»Alle de her mennesker er mere kendte end mig,« siger Jakob Åkerlund og slår armen ud mod 'Vild med dans'-studiet, hvor hans ni konkurrenter og deres dansepartnere er ved at tale med den fremmødte presse.

»Men jeg håber, at danskerne godt kan lide, når en underdog vinder. Det er jo også det, Danmark er, når vi – et lille land – spiller mod en stor fodboldnation. Vi kan godt lide følelsen af, at man sagtens kan gøre det alligevel. Og det håber jeg, dem ud i stuerne kommer til at se i år.«