»Jeg har fundet kvinden i mit liv, som jeg forhåbentligt skal blive gammel sammen med.«

Den 31-årige kundekonsulent Jaffer Janjooa og den 25-årige debitorbogholder Bolette Birch har holdt stærkt sammen siden optagelserne af 'Bachelor' sluttede i oktober, og i dag har parret taget næste skridt i forholdet.

Men vi starter, hvor vi i torsdags slap 'Bachelor'-parret.

Efter den sidste rose var blevet delt ud, tog Jaffer og Bolette nemlig tilbage til hans bachelorhus på Rhodos og spiste sushi og snakkede eventyret igennem.

Jaffer Janjooa gav sin sidste rose til Bolette Birch og fik et kys til gengæld. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Vis mere Jaffer Janjooa gav sin sidste rose til Bolette Birch og fik et kys til gengæld. Foto: Lotta Lemche/TV 2

»Der lagde vi en plan om, at vi lige skulle hjem og give hinanden noget plads og få snakket med vores familier og slappet af. Så starter vi op på mandag,« fortæller Jaffer Janjooa til B.T. og griner.

Så da flyet mod Danmark landede om morgenen, drog han mod sit hjem i Vallensbæk, Bolette mod Holbæk, og den følgende mandag tog de så sammen til halloween i Tivoli.

»I 'Bachelor' var det jo uvante omgivelser og en masse andre kvinder også, så det var hjemme i Danmark, den rigtige datingproces begyndte, hvor vi skulle lære hinanden at kende uden kamera og mærke efter, hvordan det fungerede med hver vores hverdag,« forklarer Bolette Birch til B.T.

Kærlighed i skjul

Det viste sig heldigvis at glide let for parret, også selv om coronakrisen kort efter hjemkomsten lukkede Danmark ned, og de mange dates måtte fortsætte hjemme hos Bolette med spil og takeaway.

Bolette & Jaffer fra Bachelor Foto: Privat Vis mere Bolette & Jaffer fra Bachelor Foto: Privat

»Lige da vi kom hjem, var det ikke så svært at date, der kunne vi gå rundt hos Bolette i Holbæk uden at tænke over det. Men da hun blev offentliggjort i programmet, der var vi nødt til at tænke over, om nogen kunne se os, så vi ikke afslørede noget om programmet,« fortæller Jaffer.

»Så der havde vi et bestemt outfit, vi tog på, når vi gik ud. Bolette kørte bøllehat og solbriller, og jeg kørte kasket og solbriller. Så det var også ret fedt, da man skulle til at gå med mundbind,« siger han og griner.

Værre blev det, da han selv blev offentliggjort som ekstra bachelor i programmet. Der måtte parret eksempelvis tage hver deres metro, hvis de skulle nogen steder for ikke at blive opdaget.

Men kærligheden blomstrede videre, og siden har parret mødt hinandens familier, og alt »går i de rigtige retninger«, som Jaffer beskriver det.

Bolette & Jaffer fandt hinanden i 'Bachelor', og i dag er kærligheden stærkere end nogensinde. Foto: Privat Vis mere Bolette & Jaffer fandt hinanden i 'Bachelor', og i dag er kærligheden stærkere end nogensinde. Foto: Privat

Fælles hjem i København

»Vi har været sammen hver dag fra vi kom hjem og indtil nu, så jeg føler, at vi kender hinanden ud og ind nu, og vi er stadig lige vilde med hinanden,« fortæller Bolette med et smil.

»Så nu er vi flyttet sammen i en fælles lejlighed. Vi ville begge gerne bo i København, og så tror jeg bare, det føltes rigtigt imellem os. Og så er vi begge mennesker, der bare springer ud i det og tænker, at det nok skal gå,« forklarer Bolette og suppleres af sin bachelor:

»Det går egentligt ret hurtigt! Men vi valgte at flytte sammen, fordi vi lige så godt kunne finde ud af, om vi kunne bo sammen,« tilføjer Jaffer.

Der er et par måneder siden, de gjorde den fælles investering, og i dag er de kommet godt på plads i deres fælles hjem.

Jaffer og Bolette nød deres drømmedate i 'Bachelor', inden den afgørende sidste roseceremoni. Vis mere Jaffer og Bolette nød deres drømmedate i 'Bachelor', inden den afgørende sidste roseceremoni.

»Det går overraskende godt. Vi har det dejligt i hinandens selskab, og Jaffer er dejlig nem at bo sammen med,« siger Bolette.

»Jeg var da lidt bange for alle de smådiskussioner om at sætte i opvaskemaskinen og vaske tøj, men Jaffer hjælper lige så meget til – vi er et rigtig godt hold,« tilføjer hun og griner.

Klar til 'Vild med dans'

Næste skridt for parret er at opleve verden udenfor Danmarks grænser og skabe endnu flere minder sammen, først med en tur til Dubai i slutningen af året. Og så er der lige en detalje, de skal have på plads også.

»Vi har ikke en decideret dato, hvor vi blev kærester, det skete bare meget automatisk, at en dag var det bare naturligt, at vi kaldte os kærester. Så jeg tænker, vi skal have aftalt en dag, vi siger, det var,« griner Bolette.

Jaffer & Bolette fra 'Bachelor' Foto: Privat Vis mere Jaffer & Bolette fra 'Bachelor' Foto: Privat

Derudover gør Jaffer sig også sine egne små forhåbninger for fremtiden.

Han ramte første gang tv-skærmen, da han deltog i 'Robinson Ekspeditionen' 2019, så kom 'Bachelor' i år, og han ved godt, hvad næste tv-program gerne måtte være.

»'Vild med dans'! Det vil jeg vildt gerne være med i! Jeg elsker at udvikle mig og lære, og jeg synes, det kunne være fedt at se mig på et dansegulv!« siger TV 2-bacheloren.

Det er da heller ikke en utænkelig drøm, da TV 2-programmet 'Vild med dans' gerne gør brug af kanalens kendte ansigter. Så måske har vi ikke set det sidste til årets 'Bachelor'-par.