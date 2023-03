Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Investorerne Jacob Risgaard og Jan Lehrmann købte sig i sin tid ind i Mr. Beef i DR-programmet Løvens hule. Men nu er de begge fratrådt bestyrelsen.

Det kommer efter flere uheldige sager, hvor virksomheden har indkasseret sure smileys fra Fødevarestyrelsen for 'vildledende markedsføring'.

Men fratrædelsen har intet med sure smileys eller vildledende markedsføring at gøre. Det skriver Jacob Risgaard i et skriftligt svar til B.T.

»Det er helt udramatisk, og noget vi har talt med de resterende bestyrelsesmedlemmer om i nogle måneder,« skriver han.

Stifteren af Mr. Beef Ole Østbjerg poserer med pølser. Vis mere Stifteren af Mr. Beef Ole Østbjerg poserer med pølser.

De to investorer fortsætter med at være medejere af virksomheden, hvor de ejer 15 procent hver. Men nu skal bestyrelsesposterne besættes af andre.

'Nu skal der gøres plads til bestyrelsesmedlemmer med mere viden om fødevareindustrien, som hverken jeg eller Jan er verdensmestre i,' skriver Jacob Risgaard.

Det er ellers ikke småting, der har været problemer med hos Mr. Beef.

Virksomheden har både i 2022 og 2023 fået påbud fra Fødevarestyrelsen. I 2022 blev det konstateret, at virksomheden havde anvendt råvarer fra et andet mærke, end det man havde markedsført sig på. Og i 2023 blev det en sag, da nogle færdigretter fra virksomheden blev markeret som værende 'uden tilsætningsstoffer, mens ingredienslisten indeholdt flere af dem.

Ole Østbjerg, der er stifter af virksomheden, har tidligere udtalt til B.T., at hele affæren er »skrankepaveri« ligesom han har spekuleret i, om det er konkurrenterne, der har anmeldt ham.

Jacob Risgaard, der er medejer i Mr. Beef ser med alvor på de problemer, virksomheden tidligere er havnet i.

»Det er ekstremt vigtigt for os som investorer, at alle love og regler overholdes til punkt og prikke,« understreger Jacob Risgaard, og tilføjer, at han godt forstår, at det kan være svært som slagter at hitte rede i de mange regler.

Medejerne har også talt med virksomhedens stifter Ole Østbjerg om, hvordan den slags sager fremover skal håndteres.

»Vi blev på bestyrelsesmødet enig med ledelsen om, at såfremt man er uenig i en afgørelse, er det bedre først at tage en god dialog med myndighederne på området og ikke i afmagt via pressen.«

Jacob Risgaard og Jan Lehrmann vil nu fokusere deres bestyrelsesengagement i andre slags virksomheder.

»Vi har begge siddet i bestyrelsen i over tre år, og vi er stolte af at have en lillefinger med i spillet, som har ført til en tidobling af Mr. Beefs omsætning,« fortsætter det nu tidligere bestyrelsesmedlem i Mr. Beef.

B.T. har efterspurgt en kommentar fra Jan Lehrmann, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.