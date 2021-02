I sjette afsnit af sæson seks af 'Løvens hule' på DR investerer Jacob Risgaard et rekordstort beløb i det nordjyske Hotel Viking med spa og wellness. Et hotel, han kender ganske godt fra sin barndom, der ikke var helt nem.

»Jeg var lige ved at tude. I en tidlig alder var jeg en rod fra et børnehjem i det område og har cyklet forbi stedet hundredvis af gange. Her kunne man se rige mennesker sidde og spise lækker mad. Så det betyder meget, siger Jacob Risgaard til B.T.

Han sammenligner historien med 'Den lille pige med svovlstikkerne'-historien.

Jacob Risgaard lægger i programmet en investering på 2,5 millioner kroner for 25 procent af hotelvirksomheden. Investeringen er tænkt som en kærlighedserklæring til lokalområdet og til hotellet, fortæller han.

Hotellet i Sæby. Foto: PR Foto Vis mere Hotellet i Sæby. Foto: PR Foto

»Allervigtigst, så har vi et ansvar om at holde hånden over virksomheder som denne. Vi skal have flere danske oplevelser som denne,« siger Jacob Risgaard.

Hoteldirektør Brian Fabricius var da også mere end tilfreds, da han i august 2020 fik forhandlet sig til en aftale med netop Jacob Risgaard.

»Overordnet var det fantastisk og angstprovokerende på samme tid. Alt det gik godt, og vi er tilfredse. Man står og skal præsentere noget, man selv synes er mega fantastisk, over for nogen, der er knalddygtige forretningspersoner. Så blotter man sig selv,« fortæller Brian Fabricius, der driver hotellet i Sæby.

Det er ikke kun Jacob Risgaard, der har nære minder fra hotellet.

Direktør Brian Fabricius er selv vokset op på stedet, da hans forældre overtog hotellet i 1980erne. Han sammenligner derfor hotellet med sit allerkæreste hjertebarn.

»Det er mit barndomshjem. Det er svært ikke at have følelser med i det. Man mener jo altid selv, at ens eget barn er bedst. Så derfor var det også spændende at få at vide, hvordan andre folk kigger på det.«

Trods massiv fremgang de seneste år har hotellet en turbulent fortid med 13 ejere. Der kom først ro på, da Brian Fabricius' forældre overtog hotellet.

Brian havde sin salgs- og marketingchef, John Olesen, med til pitchen i 'Løvens hule', og begge parter fik megen ros fra løverne.

Både for deres vision og deres virksomhed, men også deres fremlæggelse.

Investorerne fra 'Løvens hule'. Foto: DR / Per Arnesen Vis mere Investorerne fra 'Løvens hule'. Foto: DR / Per Arnesen

Blandt andre fra Jesper Buch, som i programmet direkte siger, at han er misundelig på Jacob Risgaards aftale, efter han har sammenlignet forhandlingerne med en tur på Hjallerup Marked.

»Det er da fedt, at de var så rosende. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke giver et enormt boost i ens selvtillid, at det, man har gjort, bliver rost af de dygtige løver,« fortæller Brian Fabricius, mens han er meget tilfreds med, at det blev Jacob Risgaard.

»Man bliver lidt forblændet, når man har gået i det så længe, og det er befriende, at der kommer nye kræfter til.«

»Det gør det også væsentligt nemmere, at Jacob Risgaard ikke bor så langt herfra. Vores produkt er båret på minder og følelser. Derfor tror jeg, det er vigtigt, at man kan komme forbi og mærke atmosfæren i ny og næ.«

Det har dog været begrænset med minder, følelser og atmosfære på Hotel Viking den seneste tid. For siden investeringen blev smidt på bordet, har Danmark været lukket ned ad flere omgange.

»Jeg er en diametral modsætning til alt det, der er behov for lige nu for at holde coronaen nede. Jeg vil gerne samle folk i stedet for adskille dem, men vi har respekt for corona, så vi venter på, vi kan åbne igen.«

»Det gør noget psykisk for en, at man skal lukke ned igen. Jeg har haft flere lukkedage bare i foråret, end min forældre havde haft i løbet af de 35 år, de havde biksen,« siger Brian, der understreger, at hotellet har et foreløbigt estimeret overskud fra 2020 på 250.000 kroner.