Vi er vant til at se ham som den rapkæftede nordjyde i ‘Løvens Hule’, men det en helt anden side af Jacob Risgaard, seerne får lov at møde i DR-programmet ‘I hjernen på stjernen’. På instagram beskrev iværksætteren sin deltagelse som:

»Den vildeste ud-af-kroppen oplevelse, jeg nogensinde har haft.«

Fakta er, at han har sagt ja til at forlade sin travle, men velkendte hverdag med møder, podcast, tv-optagelser og investeringer for at overgive sig til Jan Hellesøes manipulationer og vært Josefine Høghs spørgsmål.

Fakta er også, at Jacob Risgaard ender med at bryde grædende sammen, da han står overfor en gruppe af forældre, der takker ham for den hjælp, han og fonden 'CoolUnite', har givet til syge eller udsatte børn.

Jacob Risgaard og Jan Hellesøe i programmet 'I hjernen på stjernen'. Foto: DR

Allerede da den garvede forretningsmand ankommer til tv-optagelserne, har han nerver på. Som han siger til Josefine Høgh:

»Jeg har jo ingen kontrol … Jeg kan ikke huske, jeg har haft så mange sommerfugle i maven før.«

I to dage har den 45-årige investor sagt ja til at være i intenst selskab med psykologisk manipulator og hypnotisør, Jan Hellesøe, mens Josefine Høgh med spørgsmål og billeder fra fortiden hjælper investoren med at fortælle historien om sit liv:

Lige fra dengang han blev undfanget under en ferie i Italien, hvor hans mor mødte hans far. Hvordan hun blev gravid som ganske ung og han af samme årsag tilbragte en stor del af sin barndom hos sin mormor og morfar. Især morfaren fremhæver Jacob Risgaard som et stort forbillede.

Vært Josefine Høgh hjælper Jacob Rigaard med at fortælle historien om sit liv. Foto DR

»Jeg ville gerne gøre min morfar stolt. Men jeg har satme lavet meget ballade i mit liv,« indrømmer han i programmet.

Han fortæller om at være en uregerlig nordjysk knægt, om at gå personligt konkurs som 22-årig og senere om at arbejde så meget, at han i perioder ikke har set meget til sine to tvillingedøtre:

»Der findes ikke et børnebillede af mine børn og mig, hvor jeg ikke har en mobiltelefon i hånden,« siger han om de i dag 11-årige døtre, han har sammen med kæresten Rikke Bielefeldt.

Men han vil gerne være en mere nærværende far:

»Alt hvad jeg gør nu, gør jeg for at gøre mine børn stolte,« siger han i programmet.

Den forandring fanger Jan Hellesøe – og dét kommer i den grad bag på Jacob Risgaard, der på Instagram skriver:

»Jeg ved ikke, om jeg blev hypnotiseret, manipuleret - eller bare fucket med min hjerne.«