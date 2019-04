Årets mest omtalte dokumentarfilm, 'Leaving Neverland', har fået alvorlige troværdighedsproblemer, efter journalist og Michael Jackson-ekspert Mike Smallcombe har gennemhullet de påståede ofres beskyldninger mod popstjernen.

I filmen fortæller James Safechuck og Wade Robson om, hvordan Jackson misbrugte dem, men flere af de påståede hændelser kan aldrig være sket, hævder Smallcombe.

Mest opsigtsvækkende er omstændighederne omkring en af James Safechucks beskyldninger. I filmen hævder han, at Michael Jackson misbrugte ham seksuelt ved flere lejligheder i årene 1988 til 1992, fra han var 10 til 14 år gammel.

Blandt andet blev han udsat for et seksuelt overgreb i togstationen på Michael Jacksons Neverland-ranch. Men den togstation fandtes slet ikke på det tidspunkt. Den blev bygget i slutningen af 1993, og stod færdig i 1994 siger Smallcombe til Mirror.

Boede hos Donald Trump

»Overgrebet i togstationen var ikke muligt, hvis overgrebene stoppede i 1992, som han hævder i sin forklaring, da den ikke engang eksisterede på det tidspunkt. Der er to års forskel«, siger Mike Smallcombe.

Ifølge Mirrors oplysninger var Michael Jackson ude af landet på turné og efterfølgende på en afvænningsklinik i hele den tid i 1993, hvor togstationen blev bygget, så det kan med stor sandsynlighed heller ikke være sket på det tidspunkt.

I 1994 var Jackson heller ikke meget på sin ranch i Californien. Han opholdt sig i den anden ende af landet i New York, hvor han boede i Trump Tower hos sin dengang gode ven Donald Trump.

På det tidspunkt arbejdede han benhårdt på sit album HIStory, og rejste meget lidt, erfarer Mirror.

Også Wade Robsons anklager mod den afdøde superstjerne har fået et skær af utroværdighed, efter research i gamle redtsdokumenter afslører, at han modsiger tidligere erklaringer fra sin egen mor.

I 'Leaving Neverland' fortæller Wade Robson, at han besøgte Neverland i 1993 sammen med sin familie. Jackson sendte hans forældre på en tur til Grand Canyon, og misbrugte ham, mens de var væk.

Men i 1993 sagde hans mor, Joy Robson, at hendes søn var med på den tur, siger Mike Smallcombe til Mirror.

De nye afsløringer udelukker ikke, at de to mænd er blevet misbrugt ved andre lejligheder, men sår nu tvivl om de to påståede ofres troværdighed.