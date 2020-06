Der er en af fruerne, som Jackie er lidt tættere med, end hun er med de andre.

Jackie Navarro har det god med alle damerne i ‘Forsidefruer’, og selvom de er kolleger, der laver et tv-program, så gør de mange oplevelser, at de får et helt særligt bånd til hinanden.

Alligevel er der nogle af fruerne, som hun taler lidt mere med end andre, og Jackie ved også, hvem hun har det bedst med og er tættest med.

»Det er Janni. Janni er den, jeg har hængt allermest ud sammen med for mange år siden, og vi har også lavet noget skydning (modelarbejde, red) sammen. Og vi har gået i byen sammen. Så det er nok hende, jeg er tættest på,« siger ‘Forsidefruer’-baben i et live event med Realityportalen.

Hvor tæt på virkeligheden er programmet?

Hvis man har fulgt fruerne gennem de nu syv sæsoner, der er blevet lavet, har man måske tænkt på, hvor tæt på virkeligheden programmet egentlig er – og om fruerne dermed også er veninder uden for programmet.

»Det hele er virkeligt. Nogle gange føler man, er nogle samtaler, bliver der gjort meget opmærksom på, så det ene samtaleemne kommer til at fylde et hele program, og det virker som om, at det hele handler om det emne,« siger Jackie og fortsætter:

»Men ‘Forsidefruer’ er virkelighed. Vi er ægte mennesker og personligheder med ægte følelser. Så det er faktisk rimelig virkeligt,« slår Jackie fast.

I videoen herunder fortæller Jackie Navarro blandt andet om sit forhold til de andre ‘Forsidefruer’.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk