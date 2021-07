Discovery Channel afholder den årlige temauge 'Shark Week', og som noget nyt er det vovehalsene fra 'Jackass', der søndag sparkede det populære tv-koncept i gang med et særafsnit.

I afsnittet udfører Jasper Dolphin, Steve-O, Chris Pontius og Sean McInerney flere såkaldte eksperimenter med de caribiske revhajer – eksempelvis forsøget på at tyrefægte med dem – men det sidste eksperiment går grueligt galt. Vi advarer imod voldsomme billeder længere nede i artiklen.

Her skal det nye medlem i 'Jackass', Sean McInerney – oftest blot kaldet Poopies – på bedste 'Jackass'-manér surfe over en rampe placeret midt i det hajfyldte ocean.

Men han misser landingen, og da han ligger i vandet, bliver han pludselig revet mod bunden af en aggressiv haj.

I særafsnittet ser man, hvordan panikken breder sig ombord på båden, og der sendes straks professionel assistance ud i vandet til Sean McInerney.

Herefter bliver han hjulpet på land, og med det samme tilkaldes en ambulance.

»Han blev kun bidt en gang på et sted? Og han mangler ikke noget?« ser man Steve-O spørge i afsnittet.

Heldigvis viser det sig, at hajen 'kun' har fået fat i Sean McInerneys hånd, som dog bløder voldsomt.

Hurtigt kommer han på hospitalet, hvor det efterfølgende har vist sig, at han fik revet både sener og blodårer over, som kirurgisk måtte forbindes igen.

»Det er en påmindelse om, at vi skubber ret hårdt til grænserne. Sådan noget her kan selvfølgelig ske. Enten er alt okay, eller også sker sådan noget her. Forhåbentligt er det altid 'alt er okay', men så. Denne her gang var det ikke okay,« reflekterer Chris Pontius i afsnittet.

I slutningen af 'Jackass Shark Week' følges der op på ulykken, hvor man se Sean McInerney med hele hånden i gips.

»Jeg vidste, der var en risiko for, at jeg ville blive bidt af en haj, men jeg troede ikke, det ville ske,« efterrationaliserer 'Jackass'-medlemmet.

Sean McInerney bløder voldsomt fra hånden, da dykkerne hjulper ham væk fra hajerne og tilbage ombord på produktionens båd.

»Jeg bebrejder ikke hajerne overhovedet. Jeg mener, jeg var i deres stue, og det var spisetid,« griner han til slut.

Selvom det i afsnittet kan virke, som om der ikke bliver set med stor alvor på det mislykkede stunt, så har Steve-O været ude at sætte den skræmmende episode i perspektiv.

»Han ville være fucking død, hvis de ikke havde dykket ned til ham, så hurtigt som de gjorde. Jesus, han blev smadret af en haj!« sagde vovehalsen i podcasten 'WillDoIt'.

Senere på året er 'Jackass'-drengene aktuelle med deres fjerde film, 'Jackass Forever', hvor også de fire medlemmer fra 'Shark Week'-særafsnittet kaster sig ud i halsbrækkende stunt og tossede narrestreger.