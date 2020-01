»Vi har noget travlt i øjeblikket. Vi suser rundt og forsøger at følge med.«

Sådan lyder det fra Ivan Poulsen, der sammen med vennen Ronni Kvik har virksomheden Kvik-poulsen, som i torsdagens udgave af DR-programmet 'Løvens hule' præsenterede et låg til en hundeskål, der forhindrer vandplask omkring skålen.

De to venner fik ikke en investering med hjem fra programmet, men tiden på tv-skærmene landet over har alligevel sat gang i salget af låget 'Drool Stop'.

»Det har været vanvittig imponerende. Vi har selvfølgelig været glade for at være med i programmet, og det har også givet en del interesse, også mere end vi havde forventet,« siger Ivan Poulsen til B.T.

Interessen for de to iværksætteres låg har dog også betydet, at der opstod problemer på virksomhedens hjemmeside, efter programmet var blevet sendt.

»Vores hjemmeside gik simpelthen ned, og det kan vi kun beklage. Vi er blevet løbet over ende. Men nu er vi oppe at køre igen, og så må vi håbe, at kunderne har lyst til at vende tilbage,« siger Ivan Poulsen.

Ikke kun vennernes hjemmeside måtte på overarbejde, efter torsdagens afsnit af 'Løvens hule' var løbet over de danske tv-skærme.

»Vi har stået og pakket ordrer til klokken tre i nat, og vi har kun fået sovet tre-fire timer, inden vi stod op og fortsatte pakkeriet,« griner Ivan Poulsen, der oplyser, at der cirka hvert femte minut tikker nye ordrer ind hos virksomheden.

'Drool Stop' fik stor ros i programmet, men Ivan Poulsen og Ronni Kviks idé skaffede ikke venneparret en investering fra nogen af de fem dommere. Fra venstre: Jacob Risgaard, Christian Arnstedt, Mia Wagner, Jan Lehrmann og Jesper Buch. Foto: Per Arnesen / DR Vis mere 'Drool Stop' fik stor ros i programmet, men Ivan Poulsen og Ronni Kviks idé skaffede ikke venneparret en investering fra nogen af de fem dommere. Fra venstre: Jacob Risgaard, Christian Arnstedt, Mia Wagner, Jan Lehrmann og Jesper Buch. Foto: Per Arnesen / DR

54-årige Ivan Poulsen og makkeren Ronni Kvik på 36 år glippede en investering i torsdagens afsnit, da flere af løverne påpegede, at virksomheden i øjeblikket kun har et enkelt produkt i sortimentet.

Ifølge Ivan Poulsen kan kunderne dog se frem til flere produkter i fremtiden.

»Vi har flere ting på tegnebrættet. Hvornår de kommer ud, må vi lige vente og se på. Men kunderne kan roligt glæde sig til, hvad fremtiden bringer,« understregen iværksætteren.

'Løvens hule' er i gang med sin femte sæson på DR1. Du kan se en stribe nye iværksættere jagte en investering fra løverne hver torsdag klokken 20.