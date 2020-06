De var flyvende i 2016. Gik selvsikkert ind i 'Løvens hule' og proklamerede, at 'de fandeme kunne eksekvere'. I 2019 ville de omsætte for 30 millioner og generere et overskud på over fem millioner.

Med en investering fra Tommy Ahlers og Christian Stadil på 450.000 kunne Nina Victoria Berg og Anniken Sand fra Istid åbne deres anden isbutik. Men da kameraerne slukkede, blev iværksætterne ramt af virkeligheden.

»Vi var meget utålmodige. 'Det skal ske nu, og vi skal have 30 millioner i morgen'. Det er hele iværksættermentaliteten, at hvis man har en god idé, så bliver man millionær, men man skal vækste hurtigt. Det vigtigste, jeg har lært i processen, er, at man skal være tålmodig. Der er intet quick fix. Ingen nem løsning,« siger Anniken Sand til B.T.

For de to kvinder blev revet med og begik en stor fejl. En fejl, som de selv mener har betydning for, at de i 2019 genererede et dundrende underskud på godt 300.000 og ikke det lovede millionoverskud.

Nina Victoria Berg og Anniken Sand fik en investering på samlet 450.000 kroner fra Tommy Ahlers og Christian Stadil, da de deltog i 'Løvens Hule'. Foto: Privat Vis mere Nina Victoria Berg og Anniken Sand fik en investering på samlet 450.000 kroner fra Tommy Ahlers og Christian Stadil, da de deltog i 'Løvens Hule'. Foto: Privat

»Vi havde lige startet vores virksomhed og var naive om, hvad det koster at åbne en butik. Vi troede, vi kunne åbne tre butikker med en investering på 400.000,« siger Anniken Sand.

Men da det gik op for dem, at de ikke selv kunne bygge en butik op fra bunden, når de samtidig skulle drive butik på Nørrebro, var der kun råd til et lokale i Waterfront Shoppingcenter i Hellerup. Det viste sig dog hurtigt, at klientellet var anderledes end på Nørrebro og kunderne færre. Så efter at have sat en masse penge til måtte de dreje nøglen om.

»Vi følte, at nu havde vi været med i 'Løvens hule', så nu skulle vi vise, at vi kunne vækste. Men når vi ser tilbage, var det en forkert beslutning. Vi skulle have ventet på det rigtige lokale og have bygget mere kapital op. Men det var klart også den periode, hvor vi lærte mest, og vi er siden blevet meget bedre til at træffe beslutninger,« siger Anniken Berg, der siden lukkede butikken.

I dag ligger der til gengæld også en velfungerende Istid i Nordhavn, og med 10 ansatte kan indehaveren sagtens leve af sit hjertebarn. Men lærepengene var dyre.

Anniken Sand i butikken i Jægersborggade, hvor hun fortsat knokler løs, selvom hun skal føde lige om lidt. Foto: Jacob Crawfurd Vis mere Anniken Sand i butikken i Jægersborggade, hvor hun fortsat knokler løs, selvom hun skal føde lige om lidt. Foto: Jacob Crawfurd

Og Istids historie er ikke enestående, siger Christian Stadil, der fortsat ejer 10 procent af virksomheden og hjælper indehaverne inden helt store beslutninger. Han føler sig ikke snydt, selv om han blev lokket til at investere med en lovning på 30 millioner i omsætning i 2019.

»Det er en del af gamet, at det går op og ned,« siger investoren, der ikke kun er gået ind i ejerskabet for profittens skyld. Det er også for at samle erfaring, inspiration og synergier til hans store portefølje af virksomheder, fortæller Hummel-milliardæren.

Christian Stadil vurderer, at kun 10 ud af 100 opstartsvirksomheder vil klare sig godt, mens to af dem blive reelle succeshistorier.

Istid er en af de 10. I hvert fald lige nu.

»Det er et stærkt brand og en af Danmarks mest besøgte isbutikker, og jeg har været så heldig eller dygtig også at investere i Firtal Group i 'Løvens hule', som vi solgte til Matas for et par år siden (for 130 millioner, red.). Der tjente jeg væsentligt mere, end jeg har investeret samlet i programmet. Så der er rigeligt plads til, at Nina og Anniken får nogle børn, hvorefter de kan sætte turbo på væksten.«

For ja. Mens de to iværksættere kæmpede med efterveerne af deres dårlige beslutning, gik det bedre på hjemmefronten, hvor Nina Victoria Berg fødte sit første barn. Hun har siden trukket sig ud af direktionen. Snart får også Anniken Sand hænderne fulde, når hun bliver mor i begyndelsen af august.

»Hvornår jeg går på barsel? Det ved jeg ikke. Når jeg føder,« griner Anniken Sand fra butikken i Jægersborggade på Nørrebro, hvor hun selv står og forbereder dagens is, mens utålmodige kunder stikker hovedet ind, selv om der stadig er 20 minutter til, at butikken åbner.

Da corona-epidemien kom til Danmark, måtte Istid – der også fungerer som cateringvirksomhed – nemlig fyre 80 procent af de ansatte. Så højgravide Anniken Sand har nok at se til.

»Men nu kan jeg ikke fysisk klare det længere. Jeg kan ikke stå 12 timer om dagen og arbejde,« siger indehaveren, der håber at kunne trække sig lidt tilbage 1. juli, men stadig gerne vil stå for det administrative hjemmefra.

»Arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen. I det første halvandet år var vi nyforelskede i firmaet og kunne arbejde 18-20 timer i døgnet. Intet andet i verden var vigtigere, Men så stiftede vi familie, og nu hverken kan eller vil vi gøre det længere. Jeg har stadig ambitioner om, at Istid skal være mit arbejdsliv i mange år endnu. Jeg elsker mit arbejde, men det er også vigtigt, der er en work/life-balance, så det hele kan hænge sammen.«