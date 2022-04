Når Eurovisions semifinale 2 løber af stablen 12. maj, bliver det sandsynligvis uden Israel.

Det skriver Good Evening Europe.

Da en strejke er brudt ud i Israels udenrigsministerium, der har ansvaret for den generelle sikkerhedstjeneste og skal føre tilsyn med sikkerheden for den israelske delegation til Eurovision, er det endnu uvist, hvorvidt landet kan deltage i festlighederne i Torino.

Den chokerende melding kunne tv-stationen KAN tidligere i dag offentliggøre på Twitter.

As of now, due to the Ministry of Foreign affairs strike, that affects the security protocols, the Israeli delegation will not attend the Eurovision in Turin. — KAN Eurovision Israel (@kaneurovision) April 12, 2022

I et svar på opslaget oplyste tv-stationen dog, at alle muligheder for at Israel kan få sin plads i sangkonkurrencen endnu udforskes.

Grundet coronapandemien skulle alle deltagerlandene sidste år filme en backup-optræden af deres sang, hvis artisten skulle blive forhindret i at deltage.

Hvorvidt, en sådan løsning kan blive aktuel for Israel i år, vides endnu ikke. KAN nævner nemlig ikke selv en livetransmission som en mulighed for Michael Ben David, der skal deltage med sangen 'I.M'.

I skrivende stund har European Broadcasting Union ikke udtalt sig om situationen.