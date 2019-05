Islands repræsentant ved Eurovision brugte lørdag aften spotlightet på at ytre deres holdning til Israel-Palæstina-konflikten. Og det faldt ikke i god jord.

Bandet Hatari, der tidligere har udtalt, at de sympatiserer med Palæstina, valgte under pointuddelingen på direkte tv at trække det palæstinensiske flag frem til skue for kameraerne.

En handling, der frembragte massive buhråb fra salen i den israelske by Tel Aviv, hvor aftenens show fandt sted.

Kameraerne rullede hurtigt væk fra budskabet og til syne kom i stedet de to værter Bar Rafaeli og Ezra Tel, der hastede videre til Frankrigs point.

Absolute scenes as Iceland unveil Palestine banners to actual, audible gasps #Eurovision pic.twitter.com/f5ObNt653l — Jon Brady (@jonbradyphoto) May 18, 2019

Den læderbeklædte technogruppe har endnu ikke udtalt sig om stuntet, men ifølge den norske Eurovision-chef, Jon Ola Sand, som har talt med gruppens turleder, var det Hatari-medlemmernes eget valg at trække flaget frem.

»Det har nok ligget lidt i luften. De ønskede at komme med et budskab, og det gjorde de,« siger han til den islandske avis Morgunblaðið.

Hermed henviser han til, at gruppen tidligere har varslet, at de ikke ville udelukke et politisk optrin under konkurrencen.

»Vi føler, vi har redskaberne til at gøre arrangementet politisk og italesætte de modsætninger, vi ser. Eurovision skal ikke være politisk, men når begivenheden finder sted i så politisk en kontekst, må vi bidrage til debatten,« har Matthias Haraldsson fra gruppen tidligere udtalt til Dagbladet.

Islands bidrag til debatten er ikke gået uset hen hos arrangørerne EBU, der har udsendt en udtalelse, hvori de henviser til reglerne.

I de officielle regler for arrangementet står der nemlig udtrykkeligt, at hverken 'sangtekster, taler eller gestikker må have politisk eller lignende karakter'.

Af samme årsag undersøger EBU nu, om handlingen skal have konsekvenser, lyder det i udtalelsen:

'Eurovision Song Contest er en ikke-politisk begivenhed, og handlingen er i modstrid med konkurrencereglerne. Flagene blev hurtigt fjernet, og konsekvenserne af denne handling vil blive diskuteret af konkurrencerens bestyrelse'.

Det islandske band var ikke ene om at tage del i debatten. Også popikonet Madonna havde taget det palæstinensiske flag med sig på scenen.

På ryggen af en af hendes baggrundsdansere kom flaget til syne, og det blev da ikke mindre symbolsk, da selv samme danser kom gående arm i arm med en anden danser, som havde det israelske flag syet på sit tøj.

»Lad os aldrig undervurdere musikkens evne til at bringe folk sammen,« lød det fra Madonna, inden hun forlod scenen.

EBU har senere understreget, at denne gimmick ikke var en del af aftalen, men det har ikke holdt poplegenden fra at sprede sit budskab endnu bredere ud på Twitter. I et opslag beskriver hun, at hun er taknemmelig for muligheden for at sprede budskabet om fred og sammenhold med verden.

Madame is a freedom fighter................I am grateful. For the opportunity to spread the message of peace and unity with the world. . #future #madamex #quavohuncho pic.twitter.com/UdMdbePB0L — Madonna (@Madonna) May 19, 2019

At Israel-Palæstina-konflikten var et ømt punkt under årets Eurovision-konkurrence, vidste Madonna på forhånd. Flere aktivistiske stemmer opfordrede hende nemlig til at boykotte showet, men det lod hun sig ikke mærke af.

'Jeg vil aldrig aflyse en optræden for at tilfredsstille nogens politiske agenda, men jeg vil heller ikke stoppe med at udtale mig om forbrydelser mod menneskerettighederne, hvor end de må finde sted', forklarede hun i en skriftlig udtalelse til CNN.

På trods af modstanden blev showet gennemført uden de store problemer lørdag aften. Danske Leonora Colmor Jepsen sikrede sig med sangen 'Love is forever' en 12. plads.

Til tops røg den hollandske sanger Duncan Laurence med sangen 'Arcade', og dermed skal det storslåede show holdes i Holland næste år.