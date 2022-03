Det så vildt ud, da Will Smith natten til mandag marcherede op på scenen ved Oscar-uddelingen og gav stand up-komikeren Chris Rock, hvad der lignede en lussing.

Siden har der været mange spekulationer om, hvad der egentlig skete. Nu mener en anden komiker at have svaret.

Den amerikanske komiker Kevin T. Porter påstår nemlig, at hele seancen var iscenesat, og at det var ham, der stod bag.

Det skriver han på Twitter.

Will Smith i karambolage med Chris Rock. Foto: ROBYN BECK

'Hey, jeg har skrevet den fjollede 'Chris Rock-Will Smith lussing -sekvens'. Vi vidste, at vi ville skubbe til nogle grænser, men standup-komedie skal provokere og få folk til at tænke, og jeg er stolt af, at vi gjorde begge disse ting her til aften,' lyder det fra Porter.

Hans tweet falder dog ikke hans fans smag. Mange er forargede over, hvis han vitterligt skrev joken og hele setuppet med lussingen, mens andre skriver, at de ikke tror på, at han stod bag.

'Det eneste, der er mindre sjovt, end hvis du havde skrevet den – er at lade som om, at du gjorde,' lyder en kommentar fra en Twitter-bruger.

Det var under præsentationen af prisen for bedste dokumentarfilm, at Chris Rock begyndte at joke med Will Smiths kone, Jada Pinkett Smiths hårløse hoved.

Jada Pinkett Smith sammen med Will Smith ved ankomsten til Oscar-festen. Foto: Evan Agostini

»Jada … Kan ikke vente på en GI Jane 2,« lød det på scenen fra Rock.

Og det faldt bestemt ikke i Will Smiths smag. Jada Pinkett Smith har gennem flere år lidt af pletskaldethed, og joken så altså ud til at gøre hendes mand så rasende, at han gav Rock en lussing, hvorefter Smith, der ellers har været en stor fortaler for kærlighed, tilbage på sin plads flere gange råbte skrapt til Rock:

'Hold min kones navn ude af din f … … mund.'

Will Smith kom på scenen igen få minutter efter lussingen, hvor han vandt en oscar for bedste skuespiller for filmen ‘King Richard’.

hey i wrote that silly chris rock will smith slap bit. we knew we’d push some buttons but comedy is meant to provoke and make people think, i’m proud we did both those things tonight at #Oscars2022 ! — Kevin T. Porter (@KevinTPorter) March 28, 2022

Her græd han sig igennem en takketale og undskyldte blandt andet sin opførsel overfor sine fans og for Oscar -akademiet, men ikke til Chris Rock.

Hele seancen har fået mange medier og filmkommentatorer til at spekulere over, om man overhovedet kan få lov at modtage en oscar, når man begår vold.

Mange diskuterer dog også, om seancen overhovedet var ægte – eller om det var spil for galleriet.

Den danske stuntkoordinator Dennis Albrethsen har overfor Ritzau fortalt, at det umuligt at se, om lussingen var ægte eller ej, men at seancen sagtens var noget, som kunne være blevet planlagt på kort tid.

Will Smith og Jada Pinkett Smith under prisuddelingen. Foto: ROBYN BECK

»Det er noget, som de ville kunne have forberedt på fem-ti minutter over en kop kaffe i venterummet,« har han udtalt.

Will Smith, har tidligere i sin selvbiografi fra 2021 fortalt, at han som barn voksede op i et hjem med vold. Blandt andet så han som niårig sin far slå sin mor hårdt i hovedet – og at det øjeblik mere end noget andet definerede den, han er.

Han fortalte endvidere, at han blev traumatiseret over sin egen mangel på handlekraft.

'Under alt, hvad jeg har gjort siden da – priserne og udmærkelserne, spotlyset og opmærksomheden, karaktererne og grinene – har der været en subtil række af undskyldninger til min mor for min passivitet den dag. For at svigte hende i det øjeblik. For ikke at stå imod for min far. For at være en kujon,« har han forklaret i bogen ifølge The Guardian.

Det er endnu uklart, om det voldsomme optrin vil få konsekvenser.