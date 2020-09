Irina har haft meget mørke tanker, som hun nu åbner op omkring.

Realitystjernen Irina Olsen har tidligere været ærlig omkring, at hun altid har haft et meget anstrengt forhold til sin far, der var nedladende over for hende og ikke accepterede hende. Af samme grund har hun i dag skåret faren ud af sit liv.

Men i det nye afsnit af 'The Olsens' på Dplay fortæller Irina, at det dårlige forhold faktisk var tæt på at koste hende livet.

»Jeg havde næsten ikke lyst til at løfte mig selv op igen. Jeg gad det ikke, jeg var træt. Det er ikke fair. Man skal ikke stå i de situationer, når man er i den alder,« fortæller hun.

Selvmordstruet

På en gåtur med lillesøsteren Victoria åbner Irina op om, hvor svært hun egentligt havde det.

»Jeg havde ikke lyst til at leve. Og ikke bare at jeg var i tvivl om, jeg havde lyst til at leve eller ej, jeg havde bare ikke lyst til at leve – jeg ville have, det skulle slutte,« lyder det brutalt og ærligt fra Irina.

Den hårde melding sætter sig dybt i Victoria, der ikke kan holde tårerne tilbage.

»Jeg har det bare virkelig hårdt med, at du har været igennem alt det her,« græder lillesøsteren og fortsætter gennem tårerne:

»Du har bare haft så lidt overskud til dig selv, så jeg er bare taknemlig over, at du har både overskud til mig, mor og Alexander, altså os alle sammen!«

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen Sind. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Kilde: sind.dk

'Hun ved det nu'

Heldigvis er Irina i dag er meget bedre sted i sit liv, og søsteren understreger også, at Irina ikke længere tvivler på, hvor vigtig hun er for de mennesker, hun har omkring sig.

»Jeg ville ikke kunne leve uden hende. Men det ved hun nu. At der er altså virkelig mange, der ikke kan leve uden hende,« siger Victoria.

Bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.