Irina Olsen synes ikke, det er svært at være en offentlig person.

Men der er et andet punkt, hvor hun synes, det kan være udfordrende.

For den 33-årige ‘The Olsens’-stjerne, influencer og forretningskvinde er det ikke en udfordring at være et kendt ansigt.

»At være et kendt ansigt er altså slet ikke noget, jeg tænker så meget over i hverdagen, og jeg føler mig som alle andre. Der er enkelte 'røde løber'-events, og nogle søde følgere, der vil have taget billeder med mig, men ellers er min hverdag, som alle andres hverdag er,« fortæller Irina Olsen i en story på Instagram.

Men selvfølgelig er der nogle ting, der følger med, når man er kendt, som er lidt anderledes fra den hverdag, de fleste andre mennesker har. Men dem lader Irina sig ikke gå på af, selv om de ofte handler om noget privat, som for eksempel når folk kommenterer på den måde, hun vælger at være mor.

»Man kan ikke undgå, at man bliver dømt på mange ting, når man er offentlig. Der bliver selvfølgelig kommenteret på hele ens liv, men det påvirker mig ikke som mor,« siger hun.

Irina mærker til gengæld til, at det kan være en udfordring, når hun i løbet af en dag skal lægge sin energi i mange forskellige roller.

Hun tænker over, hvordan hun gør det bedst, og hvordan hun prioriterer sin tid, så hun både er der for datteren, Alessia, og præsterer karrieremæssigt.

»Jeg synes stadig, det kan være svært at finde balancen i at være mor, nu også hundemor, og samtidig drive forretninger, der kræver mange timer om dagen,« indrømmer hun.

Irina Olsen er efterhånden et navn, som de fleste kender.

På listen med reality-programmer hun har medvirket i, er blandt andet ‘Fristet’, ‘Beauty Bosserne’ og ‘Divaer i Junglen’, men i dag er Irina mest af alt kendt fra reality-serien ‘The Olsens’, og så har hun bygget en forretning op med makeup-brandet ‘Irina the Diva Makeup’.

