Irina Olsen er et navn, som mange kender, og det bliver nok ikke mindre kendt, nu hvor reality-stjernen og influenceren har fået sit eget tv-program om hende og familien.

»Altså starten på min karriere, hvor jeg var med i de mere festprægede reality-programmer, der har jeg helt sikkert begået fejl,« siger hun og understreger de konsekvenser, det har haft for hende.

»Det er da klart, at der er nogle døre, som altid vil være lukkede for mig nu, men det betyder jo ikke, at man ikke kan blive ved med at banke på,« siger hun og griner.

Hun fortæller, at da hun blev en del af underholdningsbranchen, var fester for åben skærm ikke målet.

»Lad os bare sige, at da jeg startede den her karriere, havde jeg mange ambitioner, men ingen af dem handlede om at feste,« lød det videre fra hende.

Hun blev første gang et kendt ansigt, da hun deltog i reality-programmet 'Fristet', som minder lidt om 'Paradise Hotel'.

I dag tjener hun penge på at lave makeup, at skrive på sin blog, og så var der torsdag premiere på hendes program 'The Olsens'.

Hun erkender, at hendes liv som kendis og iværksætter er baseret på hendes første år i den mere vilde del af underholdningsindustrien,

»Jeg har begået fejl, ja, men der er ikke rigtig noget, jeg fortryder. Jeg har jo lært en hel masse, og jeg har altid bare kastet mig ud i nye ting og så gjort mig mine erfaringer,« lyder det videre.

I dag ville hun gerne have vidst, hvordan man sikrede sig selv i forhold til økonomi og forhandlinger, men hun mener også, hun nu er bedre rustet til branchens krav. Nu skal kendissen have hovedrollen i sit eget program, og hun er klar på den næste del af sit liv i offentlighedens søgelys.

»Folk spørger mig, hvorfor jeg kaster mig over reality igen, når jeg har startet virksomhed og er gået en anden vej, men jeg kan bare godt lide at gøre, hvad jeg har lyst til. Jeg synes også, at der er noget fedt ved at være vendt tilbage til mit udgangspunkt. Det er et rigtig godt tidspunkt for os lige nu,« siger stjernen om programmet om hendes familie, der har premiere torsdag og kan streames på Dplay.

Se et klip fra den nye serie øverst i artiklen.