Der er især én episode, som Irina har meget svært ved at se på i den nye sæson af programmet.

De første to afsnit af den nye sæson ‘Beauty Bosserne’ kan allerede nu ses på DPlay, men hvor seerne må nøjes med to afsnit, har seriens hovedpersoner allerede fået alle afsnittene til gennemsyn.

Det var dog ikke alle, der var lige begejstrede over afsnittene, og Irina afslører på sin Instastory, at der især er én ting, hun er godt og grundig træt af.

»Jeg har lige set program 5, og jeg er lettere irriteret. Det er bare sådan en lille ting, så I får lidt mere indblik i min hverdag. Jeg er irriteret, fordi vi sidder her på mit kontor og optager, og jeg siger egentlig nogle fornuftige ting, men lyset falder på mig på en forkert måde, så skyggerne er de mest uflatterende in life.«

»Lige i den periode, hvor vi havde optagelser, havde jeg af to omgange en allergisk reaktion i hovedet, hvilket man tydeligt kan se,« fortæller en frustreret Irina og fortsætter:

»Man kan tydeligt se, at jeg har freaking allergisk reaktion i hele hovedet, og det kan man se i så mange optagelser, og når jeg snakker om, hvor meget jeg har styr på beauty, og så ser min makeup helt vildt mærkelig ud, fordi jeg har den her allergiske reaktion i hovedet. Og jeg havde tyve minutter til at gøre mig klar inden de her optagelser lige præcis her på kontoret, så jeg er helt orange i hovedet, jeg har glemt at blende det ud, jeg ligner faktisk noget, der er løgn.«

Der er ikke noget, jeg kan gøre

Heldigvis er Irina fint tilfreds med indholdet i optagelserne, og hun mener også, at hun får sagt nogle fine ting, men sit udseende er hun meget ked af, at hele Danmarks befolkning inden længe kan se fra den mindst flatterende vinkel.

»Jeg ved, at nu kommer det her til at være derude, og der er bare intet, jeg kan gøre ved det. Det er bare SÅ irriterende, men det er bare så I ved det, hvis I tænker “det er da noget mærkeligt makeup Irina har på”. Det er irriterende, for det er ikke fordi, jeg ikke har styr på det, men jeg ligner en klovn,« fastslår hun og fortsætter:

»Hvad lærer vi af det? Jeg kan tydeligvis også stadig fucke min makeup helt op, og det at jeg har lagt min makeup forkert, og det bliver filmet fra den forkerte vinkel – den modsatte vinkel af, hvor lyset er, og jeg ser helt frygteligt ud.«

»Det går mig mere på, end når folk snakker dårligt om mig i programmet, den del går mig mere på.« fortæller hun.

I samme ombæring afslører Irina også, at der helt bestemt kommer nogle chokerende ting og intriger i den kommende sæson, så alt tyder på, at der er nok at glæde sig til.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk