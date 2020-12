'Pisseærgerligt' og 'en katastrofe'. Det er reaktionerne fra instruktørerne bag to af julens store biograffilm, efter at regeringen mandag indførte yderligere corona-stramninger, som blandt andet går ud over landets biografer.

I hele 38 kommuner skal biograferne lukke dørene og slukke fremviseren frem til 3. januar.

Og til den tid er der ingen, der gider se en julefilm, mener instruktørerne Christian Dyekjær og Claus Bjerre, der netop har haft premiere på henholdsvis 'Julemandens datter 2' og 'Malous jul'.

»Det er naturligvis pisseærgerligt, at så mange biografer lukker nu. Min film er jo ikke aktuel efter en eventuel genåbning efter jul, så det betyder markant mindre billetsalg. Jeg rammes ikke selv direkte økonomisk af beslutningen, men filmens producent og distributøren gør,« siger Christian Dyekjær, der har instrueret 'Julemandens datter 2'.

'Julemandens datter 2 – Jagten på kong Vinters krystal' er efterfølger til den første film i fortællingen om pigen Lucia (i midten), som er datter af selveste julemanden (til højre). Filmens forgænger, 'Julemandens datter', har solgt næsten 200.000 billetter og blev en stor succes i biograferne i Danmark og Norge, og indtil videre er den også solgt til Tyskland, Frankrig, Italien, Polen, Taiwan og Estland. Foto: Martin Dam Kristensen/Free

»Når det er sagt, vil jeg også gerne sige, at jeg forstår regeringens beslutning. Jeg må acceptere konsekvenserne, ligesom mange andre mennesker rundt om i verden må.«

Også Claus Bjerre, der 19. november havde premiere på 'Malous jul' om den rodløse og utilpassede teenager Malou, som allierer sig med en brutal gårdnisse for at slippe for både julen og den plejefamilie, hun netop er endt i, ærgrer sig over, at hans julefilm fik så kort en levetid.

»Det er en julefilm, som skiller sig lidt ud. Den har noget på hjerte, nogle mere sammensatte karakterer og er mere spændende både filmisk og fortællemæssigt. Sådan nogle skal publikum lige opdage, så billetsalget er startet lidt langsomt. Så lukningen af biograferne i de største byer er faktisk en katastrofe, helt enkelt,« siger Claus Bjerre.

Han glæder sig dog over, at landets anmeldere nåede at se filmen, som blandt andet i Politiken blev kaldt 'Claus Bjerres bedste film'.

»For den har været med til at flytte mig fra at være den instruktør, der lavede de seks 'Far til fire'-film med Niels Olsen, til at jeg også kan lave andre film, og jeg kan lave gode film simpelthen. Så jeg er glad for, at den nåede at komme i biografen og blive anmeldt. Men skideærgerligt, at den ikke kan få mulighed for at sælge så mange billetter, som den kunne, hvis biograferne havde været åbne.«

Filmen er produceret af aarhusianske Ja Film, som ellers kun har lavet animationsfilm, og har modtaget støtte fra Det Danske Filminstitut og Den Vestdanske Filmpulje. Men sammen med manuskriptforfatter Frederik Meldal Nørgaard, som Claus Bjerre har skrevet filmen med, har han også selv puttet penge i projektet.

»Og dem får vi sandsynligvis ikke foreløbig. Måske med tiden. Det er ikke sådan, at jeg går konkurs nu eller har sat hus, hjem og børn i pant, men det kunne da være rart at få sin investering hjem, mens filmen går i biografen.«

Sammen med produktionsselskabet sidder han nu og regner på, hvordan filmen kan blive set af så mange som muligt trods de nye restriktioner. De overvejer blandt andet, om den skal i biografen igen til næste år, eller om de skal indgå aftaler med streamingtjenesterne for at få den bredt ud.

Når det så er sagt, respekterer Claus Bjerre, ligesom Christian Dyekjær, regeringens stramninger.

»Vi er kede af, at biograferne skal lukke netop nu, men i det store billede er det selvfølgelig vigtigt, at folk ikke dør af corona.«