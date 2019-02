'I'm the king of the world', råber Leonardo DiCaprio i rollen som i Jack i den Oscar-vindende film 'Titanic'.

Scenen, hvor Jack og hans ven Fabrizio står sammen i skibets bov, er blandt de mest ikoniske fra filmen.

Den mindeværdige linje blev endda også fremført på en mere eller mindre kejtet facon til Oscar-uddelingen af instruktøren James Cameron.

Hvad der derfor kunne antages at være en nøje planlagt genistreg i manuskriptet, viser sig dog at være helt improviseret.

Endnu mere opsigtsvækkende afslører James Cameron i et interview i BBC's 'Movies That Made Me', at DiCaprio slet ikke var fan af ideen.

»Jeg stod i en lift, og vi mistede lys, og intet virkede. Jeg var helt på bar bund og sagde 'Okay, jeg har en linje til dig - bare sig 'jeg er kongen af verden'. Spred dine arme ud og bare føl øjeblikket og elsk det. Og så siger han (Leonardo DiCaprio, red.) 'Hvad?' fortæller James Cameron.

Den prisbelønnede filminstruktør måtte over walkie-talkie diskutere frem og tilbage med DiCaprio, som slet ikke var overbevist om ideen.

Til sidst satte James Cameron foden ned og sagde 'Du skal bare fucking levere den'. Og det gjorde DiCaprio.

Hans ven i filmen, Fabrizio, som spilles af Danny Nucci, har tidligere fortalt til Vanity Fair, hvor udmattende scenen var at indspille.

Sultne, frysende og uden mulighed for at gå på toilettet tilbragte han sammen med DiCaprio flere timer på den lille konstruktionslift, der udgjorde bådens bov på filmsettet.

I BBC-interviewet sætter James Cameron også ord på den årelange debat om, hvorvidt Jack kunne have overlevet ved også at ligge på døren i vandet med Rose. For det første er hele diskussionen ifølge Cameron 'bare dum' for med den måde at se film på, kan man sætte spørgsmålstegn ved mange ting.

»Kunne Romeo have været klog nok til ikke at drikke gift? Ja. Kunne han havde valgt ikke at medbringe en lille dolk i tilfælde af, at Julie måske ville stikke sig selv med den? Ja, selvfølgelig,« siger han.