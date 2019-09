Hvis du synes, TV2's aktuelle krimiserie 'DNA', som Jyllands Postens anmelder skrev, 'slet ikke holder vand', så er der muligvis en god forklaring.

Den internationale serie-satsning, med blandt andre Anders W. Berthelsen og den franske verdensstjerne Charlotte Rampling i de bærende roller, er blevet udskældt af anmelderne for at være for klichéfyldt, søvndyssende og urealistisk.

Blandt andet skrev Nordjyske: »Alt det gode overskygges af en handling, der kræver, at vores hovedperson opfører sig absurd og træffer ubegribeligt tåbelige valg.«

Soundvenues filmredaktør Jakob Ludvigsen, der må have nærlæst rulleteksterne, spekulerede derudover i sin to-stjernede anmeldelse om problemerne med premiereafsnittet skyldtes, at der på et tidspunkt er blevet skiftet ud i instruktørstolen.

Og her rammer han nok ikke helt ved siden af.

Henrik Ruben Genz, der tidligere har stået bag film som 'Frygtelig lykkelig', 'Gud taler ud' og børnefilmen 'En som Hodder', stod i første omgang krediteret for at have instruereret 'DNA'.

Pludselig valgte han at springe fra.

På et pressemøde op til første afsnit fortalte seriens producer Trin Hjortkjær Thomsen fra Nordisk Film, at Henrik Ruben Genz var hyret til at instruere de fire første afsnit - hvilket han gjorde - men at der derefter opstod nogle kreative uoverensstemmelser, som gjorde, at han efterfølgende bad om at få sit navn fjernet fra serien.

Henrik Ruben Genz da han i 2009 vandt en Bodil for filmen 'Frygtelig lykkelig'. Foto: Keld Navntoft Vis mere Henrik Ruben Genz da han i 2009 vandt en Bodil for filmen 'Frygtelig lykkelig'. Foto: Keld Navntoft

»Det er vi selvfølgelig kede af både på Nordisk Film og TV 2, men det, der er afgørende for både os og TV 2, er, at serien afspejler den vision, som seriens hovedforfatter Torleif Hoppe har arbejdet på gennem en årrække«, forklarede hun til Politiken og understregede, at det var foregået helt udramatisk.

Henrik Ruben Genz deltog ikke i pressemødet og havde derudover ikke lyst til at kommentere sin afstandstagen fra 'DNA'.

Ikke før nu.

Da B.T. mandag kontakter den 59-årige instruktør skriver han kort i en sms, at han for tiden er på optagelse i udlandet og derudover har lagt virakken omkring 'DNA' bag sig.

»Men kort fortalt - så har TV2 og NF (Nordisk Film, red.) i processen valgt en fortællemæssig og stilistisk retning, som jeg var uenig i og derfor måtte tage konsekvensen af det. Det er sådan set fair nok - det er deres produkt. Mvh Henrik,« skriver han.

Roni Ezra, der blandt andet har instrueret seks afsnit af TV2 Charlies 'Sygeplejeskolen' står i stedet krediteret i rulleteksterne som 'instruktør på supplerende optagelser' på Henrik Ruben Genz oprindelige fire første afsnit.

De sidste fire af 'DNA'-seriens otte afsnit er instrueret af Kasper Gaardsøe, der senest har været inde over krimiserierne 'Dicte' og 'Mord uden grænser'.

