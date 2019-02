Instruktøren bag filmen Leaving Neverland, hvor to mænd beskriver i detaljer, hvordan de som børn blev sexmisbrugt af Michael Jackson, tager nu bladet fra munden.

For selvom filmanmeldere i hele verden har taget godt imod Dan Reeds film og kaldt den ’dybt chokerende’, har filmen fået Michael Jacksons fans og familie til at rase.

De mener, at de to medvirkende - James Safechuck og Wade Robson – er utroværdige, og at det i det hele taget er under lavmålet at lave filmen, når Michael Jackson ikke længere er her til at forsvare sig.

Men instruktøren Dan Reed er overbevist om, at de to mænds historier holder vand.

'Leaving Neverland' Director: 'This Isn't a Film About Michael Jackson'

»Det her er ikke en historie om Michael Jackson. Det her er en historie om to familier, der mødte Michael Jackson, og det møde ændrede deres liv på en måde, de ikke kunne forestille sig,« siger Dan Reed under et interview til Sundance Film Festival, og uddyber:

»Jeg blev overbevist om, at de talte sandt i løbet af interviews, der strakte sig over flere dage. Jeg er en erfaren journalist, og jeg er vant til at interviewe folk over længere perioder. Der var en bundklang af sandhed. Det passede godt med min erfaring i at tale med folk, der har oplevet noget traumatisk.«

Et af de største troværdighedsproblemer for filmen er, at de to medvirkende i 2005 talte til Michaels Jacksons fordel, da han blev frikendt for sexmisbrug af et andet barn.

Mere end et årti senere har deres historier skiftet karakter.

Nu fortæller de om et årelangt sexmisbrug, som Michael Jackson udsatte dem for.

»Det virker da modstridende, at en mand siger én ting i 2005 og noget helt andet i 2017. Det er det skønne ved at have et bredt lærred, der spænder sig over to årtier,« siger Dan Reed:

»Til sidst synes jeg, at man virkelig forstår, hvorfor Wade (Robson, red.) følte sig nødsaget til – han elskede Michael – til at støtte ham som vidne, og hvorfor han efterfølgende ikke kunne forene sig med at fortælle sandheden,« siger Dan Reed.

Michael Jacksons advokater og familie har hele vejen igennem blandt afvist filmens indhold.