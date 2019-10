'Jagtsæson' er en ny dansk film om en gruppe kvinder og deres indbyrdes forhold, og så er det først og fremmest en komedie, fortæller instruktøren bag, Tilde Harkamp.

Hun forklarer, at hun helt havde forventet, at der ville komme de kritiske anmeldelser, som filmen nu er mål for i disse dage.

Komedien, hvor Mille Dinesen, Lærke Winther og Stephania Potalivo spiller hovedrollerne, bliver beskyldt for at være så 'kvindeydmygende og -nedgørende', at Helle Sihm fra Dagbladenes Bureau tvivler på, at en mand kunne have udtænkt og lavet samme film.

Instruktør Tilde Harkamp slår dog fast, at hun er helt uenig. Hun siger, at de få anmeldelser, hun har læst, næsten har været så kritiske, at hun måtte le.

Nogle af folkene fra filmen 'Jagtsæson' ved gallapremieren. I midten tre hovedrolleindehavere Lærke Winther, Stephania Potalivo og Mille Dinesen. Til højre for Mille Dinesen ses instruktør Tilde Harkamp i en hvid jakke. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Nogle af folkene fra filmen 'Jagtsæson' ved gallapremieren. I midten tre hovedrolleindehavere Lærke Winther, Stephania Potalivo og Mille Dinesen. Til højre for Mille Dinesen ses instruktør Tilde Harkamp i en hvid jakke. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Hvis man synes, det er nedværdigende, at en kvinde eksempelvis får fjernet hår i bikinilinjen, så synes man jo, at stort set alle kvinder i Danmark gør noget nedværdigende;« siger hun og uddyber:

»I virkeligheden synes jeg, de tænker lidt gammeldags. Bare fordi det er kvinder, så må man ikke bevæge sig i de nedre regioner, men vi er jo gået til den her komedie, som vi ville have gjort det, hvis det var mænd, det handlede om.«

Hun fortæller, at deres hovedformål med at lave denne film var at få seerne til at le, og det ved hun, de er lykkedes med. For Tilde Harkamp er det en velkendt ting, at folkelige komedier får en hård medfart af kritikerne.

»Vi er gået efter at lave en film, som består af størstedel humor med et strejf af drama, og kritikerne vil jo ofte gerne have, at det er den anden vej rundt.«

En anden kritik er fra avisen Information, hvor Kathrine Hornstrup Yde skriver:

'... hvor ville det også være rart med flere film om kvinder, der ikke antager, at selvhad er det eneste og vigtigste traume at bearbejde.'

Til det svarer Tilde Harkamp, at de bestemt ikke har ønsket at fokusere på selvhad, men til gengæld fylder temaet mindreværd en vigtig del af filmen.

»Altså, vores hovedperson er jo gået igennem en skilsmisse, og det tror jeg, alle, der har været tæt på en skilsmisse, har oplevet, gør noget ved ens selvværd.«

Harkamp lyder ikke til at tage situationen med anmeldelserne så tungt og griner, mens hun skyder på, hvorfor kritikerne er så hårde ved filmen.

Hun tog et valg, efter hun havde læst to anmeldelser, at det havde hun ikke brug for mere af.

Til gengæld slår hun fast, at publikum indtil videre har reageret godt på 'Jagtsæson', og at det går strygende med salget. Og det har hele tiden været tanken med filmen, at det skulle være en pause fra hverdagen, som kunne få de fleste til at more sig.

»Vi har villet lave en film, hvor folk kan gå i biografen og forvente at grine, og det er de hundrede procent sikre på med denne film,« lyder det fra instruktøren.