Instruktøren bag mange af dansk films allerstørste succeser de sidste 20 år, Anders Thomas Jensen, har aldrig været bange for at tage den helt til grænsen.

Netop det gjorde han også i 2003, da han instruerede filmen 'De grønne slagtere', der har Mads Mikkelsen og Nikolaj Lie Kaas i hovedrollerne.

For Anders Thomas Jensen havde bidt mærke i, at folk med mentale handicap altid blev skildret på en helt bestemt måde på skærmen. Det fortæller han i DR-programmet 'Dansk films bedste', hvor både skuespillere og instruktører deler anekdoter fra dansk filmhistorie.

»De er altid cute. Handicappede bliver tit portrætteret som udelukkende gode mennesker, søde og cute og som dem, der alligevel lige får sagt det kloge til sidst,« fortæller han og fortsætter:

Synes du også, handicappede bliver portrætteret ensidigt i film og serier?

»Sådan forholder virkeligheden sig ikke. De er lige så nuancerede som alle andre mennesker. Der er handicappede, der er snotdumme, onde og alt muligt andet.«

Derfor var det en noget anden type handicappet, han valgte at vise med en af Nikolaj Lie Kaas' roller i filmen.

Kaas spiller nemlig tvillingebrødrene Bjarne og Eigil – og sidstnævnte er som bekendt hjerneskadet.

»Der var et eller andet befriende i at lave et menneske, der havde en hjerneskade, som ikke udelukkende var et sødt menneske. Som også var snotforkælet og irriterende – som man jo må sige, Eigil er,« fortæller Anders Thomas Jensen i programmet.