Philip og Lenny er bedst kendt som de to spasmagere fra Paradise Hotel. Nu får de to hårdt pumpede fyre muligheden for at agere spindoktorer for seks top-kandidater til Folketingsvalget.

»Jeg håber bare, at hun er pissefræk« siger Lenny med om deres første ‘offer’.

I det nye TV3 program Spindoktorerne skal Philip May og Lenny Phil hjælpe politikerne med at vinde valget. De to unge paradisoer ved intet om politik, men elsker at spille playstation og gå i byen.

Deres håb er, at deres store viden om unge, sociale medier og god stil, kan give dem jobbet som politikernes personlige rådgivere i valgkampen.

Første ‘offer’ er Inger Støjberg, som de skal hjælpe med at lave en ny valgplakat.

»Jeg har ingen idé om, hvor Inger Støjberg er fra, måske er hun DF´er?« siger Philip. Og så er det, at ‘kollega’ Lenny tilføjer: »Jeg håber bare, at hun er pissefræk«.

Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg er kendt for at have en stram udlændingepolitik. I programmet forsøger drengene at gøre hende mindre stram og mere like-able og snakken falder hurtigt på, om Inger Støjberg trænger til lidt botox i læberne.

Drenge beslutter tilsidst, at designe en ny valgplakat, der belyser Inger Støjbergs slogans med et tvist af krigsfilm og Fifty Shades of Grey.

Afsnittet har premiere på TV3 i aften.