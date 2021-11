»Du er det største svin. Du er den største racist i DK – du er nazist. Du er den ledeste kælling. Du går direkte mod en langsom og meget smertefuld død.«

Sådan lød et brev i Inger Støjbergs postkasse, som B.T. i august kom i besiddelse af. Afsenderen var en 67-årig mandlig underviser, der senere blev idømt tre måneders fængsel for trusler og chikane mod den tidligere Venstre-politiker.

Men dødstrusler er ikke noget nyt for Inger Støjberg.

Det fortæller folketingsmedlemmet i Viaplay-programmet 'Linse på tur'.

»For mit vedkommende har det konkret betydet, at jeg har livvagter på og har haft det i faktisk adskillige år nu,« siger den tidligere Venstre-politiker til tv-personligheden Linse Kessler, som hun i realityformatet er på campingtur med.

Inger Støjberg undgår i videst muligt omfang at læse hadske kommentarer, forklarer hun, men »det, der ligesom startede på nettet, er flyttet ud på gaden.«

Og her er det hverdagskost at tage imod tilsvininger fra fremmede.

»Der er ikke en uge, og der er næsten heller ikke nogen dage, hvor der ikke bliver råbt et eller andet, når jeg går. Det kan være alt lige fra 'din fucking nazi-luder' til 'racist og facist',« fortæller den tidligere integrationsminister.

Inger Støjberg fortæller om dødstrusler og tilsvininger i det nye realityprogram 'Linse på tur', hvor hun tager på campingferie med realitypersonligheden Linse Kessler. Vis mere Inger Støjberg fortæller om dødstrusler og tilsvininger i det nye realityprogram 'Linse på tur', hvor hun tager på campingferie med realitypersonligheden Linse Kessler.

»Det er sådan bingopladen, om det er nazist, facist og racist. Hvis man når den på vej hjem fra arbejde en dag, så tænker man, så er der jo fuld plade.«

Linse Kessler plejede selv at håndtere hadbeskeder med at true tilbage, fortæller hun.

Så hun spørger Inger Støjberg - der diplomatisk viger uden om - om hun aldrig har lyst til at tæve dem, der råber af hende på gaden.

»Lige her i sidste uge kommer jeg gående med noget take away, og der var der én, der også bare var virkelig grov, og der havde jeg lige sådan et halvandet sekund, hvor jeg tænkte: 'Hvad er min kærlighed størst til lige nu? Er det at komme hjem med noget varm mad, eller er det at gå tilbage og sige: 'Det der, det gider jeg simpelthen ikke høre på', og der vandt maden så,« lyder folketingspolitikerens svar.