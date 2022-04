Da 'Nybyggerne' i efteråret rullede over skærmen for syvende gang, kæmpede fire par om et rækkehus i Sønderborg-bydelen Linde Haven. Da vinderen var fundet stod tre huse ubeboede tilbage.

På trods af. at husene fik masser af eksponering i allerbedste sendetid, var det altså ikke nær så nemt som først antaget at komme af med dem. Det måtte Merete Lund Brock, der er indehaver af Home Sønderborg, sande. Det skriver JydskeVestkysten, der først bragte historien.

»Jeg tænkte: 'Hvor heldig kan man være?!' For det er jo et program med kæmpe bevågenhed og flotte seertal, så jeg tænkte: 'Det kan man altid få noget godt ud af',« fortæller hun til B.T. og fortsætter:

»Selvom jeg godt vidste, det nok ville være mere held end forstand, hvis vi fik solgt nogle af husene, som de var blevet indrettet af deltagerne.«

De fire par foran deres typehuse. Foto: TV 2 Vis mere De fire par foran deres typehuse. Foto: TV 2

Af samme grund havde Home Sønderborg da også garderet sig med både en plan B og C.

De gav nemlig eventuelle købere muligheden for at få »en lille slat penge med til at rette nogle ting« – eller også man kunne købe dem, som de skulle have set ud fra start af

»Deltagerne er jo supersøde. Nogle var gode, mens andre var mindre gode, og det er jo det hele programmet handler om. Alt ser godt ud på tv, men – uden at være for hård ved deltagerne – så var der jo en del af det, der ikke håndværksmæssigt var særlig godt lavet,« forklarer Merete Lund Brock og tilføjer:

»Jeg vidste godt, det ville være svært at sælge dem på den måde, de var lavet – og da de ting, de havde købt til pynt, var væk, så sladrer dårligt håndværk jo endnu mere.«

Alligevel valgte Merete Lund Brock altså at sætte 'Nybyggerne'-husene til salg så snart vinderne var udråbt, og de vidste, hvilke tre huse, der nu stod tomme.

»Så kunne folk jo få stillet deres nysgerrighed og se prisen. Det gav også rigtig mange henvendelser i dagene efter, og også så mange, at vi måtte screene folk, fordi mange bare gerne ville ind og se, hvad de havde set på tv,« fortæller hun.

Selvom det blev til omkring 15 fremvisninger, var der altså ikke nogle, der bed på – og heller ikke nødløsningerne lokkede købere til. Derfor måtte en ny strategi i brug, og efter flere forespørgsler besluttede man i stedet at leje husene ud.

Det var der heldigvis mere held med, og det har resulteret i, at to ud af de tre resterende 'Nybyggerne'-huse altså er beboet. Tilbage er kun det røde hus, som parret Martin og Lucas renoverede i programmerne.

På trods af, at den opgave, Merete Lund Brock følte sig så heldig at lande, viste sig at trække tænder ud, er hun alligevel glad for oplevelsen.

»Det var rigtig svært, men jeg syntes det var sjovt at prøve at være en del af den proces,« fortæller hun.