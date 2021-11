»Det lyder da i hvert fald fornuftigt, vil jeg sige.«

Sådan lød det fra Michelle Kristensen, da B.T. gjorde hende opmærksom på, at hun efter sit exit fra ‘Vild med dans’ havde mulighed for at drukne sorgerne i julebryggen, som kom på markedet fredag – den såkaldte J-dag.

Dansepartneren, Mads Vad, måtte dog alligevel mane til besindelse, da nogle hjemlige forhold ikke ligefrem gjorde det gunstigt med en vild og våd tur i nattelivet.

»Jeg vil sige, at jeg har en søn på to og et halvt derhjemme, som hele tiden siger: ‘Faaaar, hvor er du henne?”, så jeg tror, at hvis jeg ringer til ham og siger, at far er røget ud af ‘Vild med dans’, så jeg tager lige på druk, så tror jeg ikke, at den holder. Så jeg kører nok hjem,« forklarede han.

Sådan så Michelle Kristensen ud under sin omdans. Foto: Martin Sylvest

De kunne dog godt blive enige om, at de lige skulle have en enkelt øl til at skylle aftenens slowfox ned, men den helt store fuldetur var altså ikke på menuen.

Michelle Kristensen var selvsagt skuffet over at ryge ud af ‘Vild med dans’, men der var også en stor glæde at spore over deltagelsen i årets danseprogram.

»Jeg er sindssygt glad for, at jeg har fået lov til at være med i så lang tid, at lære dig at kende Mads (Vad, red.) og at få så meget dans ind,« sagde Michelle Kristensen.