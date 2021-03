Det bliver ikke muligt at deltage virtuelt i årets store Oscar-uddeling.

Filmakademiet har fortalt de nominerede, at de vil modtage prisen for dem, som ikke kan være fysisk til stede i Los Angeles, men det bliver ikke muligt at ringe dem op.

Og hættetrøjer bliver definitivt ikke tilladt!

Den 93. Academy Awards bliver denne gang afholdt på Union Station i hjertet af Los Angeles. Der bliver vist visse ting live fra ceremoniens normale hjem, Dolby Teatret i Hollywood.

Her skal Oscaruddelingen 2021 finde sted. På Union Station i hjertet af Los Angeles. Her ses ventesalen. Foto: VALERIE MACON Vis mere Her skal Oscaruddelingen 2021 finde sted. På Union Station i hjertet af Los Angeles. Her ses ventesalen. Foto: VALERIE MACON

Showets producere siger i et brev sendt til de nominerede: »For de af jer, som ikke kan komme på grund af fortsat uro for at rejse, så vil vi fortælle jer, at det ikke bliver muligt at 'være til stede via en tv-skærm'. Det skriver Sky News.

»Vi strækker os langt for at lave en sikker og fornøjelig aften for alle de, der møder personligt op. Ligesom vi gør for de millioner af filmfans over hele verden. Vi føler faktisk, at den virtuelle ting vil gøre vores indsats mindre.«

Ceremonien bliver 'intim', lover filmakademiet, der også lover, at alt bliver gjort sikkert under covid-19-pandemien.

Alle, der deltager, vil blive testet for coronavirus, og det vil være et covid-19-sikkerhedshold til stede under hele ceremonien 25. april.

Hovedindgangen til Union Station i Los Angeles, der bliver stedet hvor Oscaruddelingen 2021 finder sted. Foto: VALERIE MACON Vis mere Hovedindgangen til Union Station i Los Angeles, der bliver stedet hvor Oscaruddelingen 2021 finder sted. Foto: VALERIE MACON

Enhver nomineret, som »ønsker at gøre sin profil« større ved at klæde sig 'tarveligt' på, får besked på at være lidt smartere med deres ideer.

Dem, der ønsker at gøre som skuespilleren Jason Sudeikis, som blev forsidestof, da han havde en hættetrøje på, mens han virtuelt modtog en Golden Globe, er ikke velkomne til Oscar-uddelingen.