Historien om Jeffrey Epstein – kapitel 6: Statsanklager Alexander Acosta satte sig i bilen, kørte 110 kilometer stik nord fra sit kontor i Miami til det eksklusive Marriott Hotel i West Palm Beach, hvor en tidligere kollega havde sat ham stævne til et morgenmadsmøde. Et par timer senere kørte han veltilfreds derfra. Med en aftale i tasken.

»Det var for ofrenes skyld. For at beskytte dem,« sagde Alexander Acosta langt senere, da kritikken igen haglede ned over ham. Over aftalen, han i oktober 2007 havde indgået med sin tidligere kollega. Sexkrænker Jeffrey Epsteins advokat.

Var det gået efter FBI's plan, havde Jeffrey Epstein stået til livstid for menneskehandel med henblik på prostitution og seksuelle overgreb på mindreårige.

I stedet indgik Acosta et forlig, hvor Epstein ikke alene slap med 13 måneders fængsel for rufferi. Det indebar også, at Epstein fik immunitet fra 'navngivne og unavngivne medsammensvorne', som dermed ikke ville kunne retsforfølges.

Jeffrey Epstein-serie Med såvel en podcast som en Netflix-serie, der bærer hans navn, er ondskabens ansigt trådt endnu tydeligere frem og gruen over hans gerninger trængt ind i millioner af menneskers sjæl. Også i de hundredvis af ofre, han efterlod. For dem er hans død endnu et slag i ansigtet. I en artikelserie hen over sommeren folder B.T. historien om Jeffrey Epstein, hans bagmænd og -kvinder, og ikke mindst hans ofre – hvoraf mange kun var børn, da de blev misbrugt af ham – ud.

Men hvad foregik der på dét møde? Hvorfor indgik han, der skulle være på ofrenes side, en aftale, der var en krænkelse oven i krænkelsen af dem?

Skuer man ned over 51-årige Alexander Acostas cv, tegner der sig et billede af en mand, der synes at være drevet af en stærk retfærdighedssans, én, der var på de svages side.

»Menneskehandel er ondskab. Det er hæsligt. Det er en af de mest grusomme forbrydelser i vores samfund,« sagde han i 2004.

Kort forinden var han tiltrådt som chef for justitsministerets menneskerettighedsafdeling og havde netop lanceret en kampagne mod menneskehandel.

En ung Alexander Acosta holder i 2006 pressemøde om at have forhindret et al-Qaeda-angreb i Chacago. Foto: ROBERT SULLIVAN

»Han har altid ønsket at gøre en forskel. Og det kan han i dette job,« som hans stolte mor – cubansk flygtning – fortalte ved samme lejlighed.

Da Acosta året efter blev udnævnt til føderal anklager i Sydflorida, fik han dømt en terrorist, en lobbyist og et berygtet narkokartel. Og fik skovlen under organiseret hvidvaskning.

»Han har haft en fantastisk karriere. Jeg tror, at han bliver en fantastisk arbejdsminister,« sagde USA's præsident, Donald Trump, da også, da han i foråret 2017 nominerede Alexander Acosta til den post.

Men det var bestemt ikke alle, der delte Trumps begejstring, og med ét kom hans rolle i Jeffrey Epstein-sagen i 2007 tilbage i søgelyset.

Under en høring i senatet haglede spørgsmålene ned over Alexander Acosta, da medlem efter medlem med harme i stemmen spurgte ind til, hvordan han kunne lade en seksualforbryder som Jeffrey Epstein slippe med så mild en straf.

Det var ofre som søstrene Annie og Maria Farmer, der blev ladt i stikken, da Alexander Acosta indgik forlig med Jeffrey Epstein. Foto: Netflix

Og så var det, at Alexander Acosta svarede 'for ofrenes skyld, for at beskytte dem'.

Men søgelyset slukkede ikke der.

I 2018 – hvor Jeffrey Epstein havde været på fri fod i ni år – indledte Miami Herald en omfattende artikelserie om hele sagen. Og Acostas rolle i den.

Præcis, hvad ordvekslingen var på det hemmelige morgenmadsmøde, ved kun de to tidligere kolleger Alexander Acosta og Jay Lefkowitz. Sidstnævnte var repræsentant for den hær af topadvokater, som Jeffrey Epstein havde hyret.

Sandheden om, hvorfor Alexander Acosta indgik forlig i sagen mod Jeffrey Epstein i 2007, har vi stadig til gode. Foto: HO, JIM WATSON

Brevudveksling mellem de to kontorer afslører dog lidt om den samtale, der foregik over bordet.

»Tak for det løfte, du gav mig under vores møde 12. oktober,« skrev Lefkowitz med reference til, at deres aftale forblev hemmelig, indtil en dommer havde godkendt den. Et løfte, der betød, at ofrene blev frataget muligheden for indsigelser.

»Du forsikrede mig, at dit kontor ikke ville kontakte nogle af de identificerede personer, potentielle vidner eller potentielle civile sagsøgere og deres respektive repræsentanter,« skrev Lefkowitz videre.

Det vil forhåbentlig reducere pressedækningen væsentligt Statsanklagerens kontor til Epsteins advokater

Anden korrespondance fortæller, hvordan Acostas kontor velvilligt tilbød at efterkomme Epsteins ønske om at holde sagen under pressens radar.

De tilbød simpelthen at flytte den til retten i Miami i stedet for Palm Beach, hvor Epsteins ofre boede.

»Det vil forhåbentlig reducere pressedækningen væsentligt. Skal jeg undersøge det?« skrev det kontor, der skulle være på ofrenes side, men stort set lod Epsteins advokater diktere indholdet i aftalen.

Var det for at beskytte Jeffrey Epsteins rige og magtfulde venner som Donald Trump, Bill Clinton og prins Andrew?

Var det for at beskytte Epsteins rige og magtfulde venner, at Acosta indgik en aftale i 2007? Foto: Davidoff Studios/Getty Images

Eller var det, som avisen indikerer, en studehandel, der blev indgået mod at få Jeffrey Epstein til at vidne mod to tidligere topchefer i investeringsbanken Bear Stearns i den finansskandale, der var under opsejling?

Ingen ved det. Men såvel FBI som politimyndigheden i Florida måtte med Alexander Acostas aftale smide års arbejde i papirkurven. Et arbejde, der på det tidspunkt havde udmøntet sig i en 53 siders føderal tiltale, i hvilken der indgik 34 mindreårige ofre.

Artikelserien i 2018 fik dog FBI til at genoptage den næsten glemte sag. Og 6. juli 2019 blev Jeffrey Epstein endelig anholdt. Sigtet for de mange overgreb, han tidligere var gået fri for. Takket være Acosta.

Epsteins dommen - sådan blev han hjulpet I FBIs tiltale-udkast, som fyldte 53 sider, var dokumentation for 34 tilfælde af seksuelt misbrug af mindreårige, for frihedsberøvelse og menneskehandel med seksuelt formål.

I stedet blev Jeffrey Epstein dømt for to tilfælde af rufferi

Strafudmålingen lød på 13 måneder

Som del af aftalen afsonede Epstein i en privat fløj af fængslet

Her havde han egen tv-stue og fik serveret særlig mad

På trods af at Epstein som en del af aftalen skulle registreres som sexforbryder, og dermed kategoriseret til fare for offentligheden, fik han seks dage om ugen udgang fra fængslet

Under sin udgang brød Epstein utallige gange betingelserne for den

Aftalen gav Epstein immunitet fra navngivne og unavngivne medsammensvorne

Yderligere indgik det i aftalen, at den blev holdt hemmelig frem til, at en dommer havde godkendt den. Dermed mistede ofrene mulighed for at gøre indsigelser

Efter endt afsoning begærede Epstein nedsættelse af sin registrering som sexforbryder, som var niveau 3, gruppen, der udgør den største risiko for nye overgreb. Sagen blev ført af den offentlige anklager, som i sin argumentation over for dommeren fremhævede, at Epsteins sag i Florida omhandlende mindreårige piger aldrig havde ført til en dom, og klassificeringen derfor var for skrap. Dommeren var ikke enig

»At gå efter en hårdere straf havde været ren gambling,« forsvarede Alexander Acosta sig med få dage efter Epsteins anholdelse.

Knap en uge senere var han arbejdsløs. Fyret som arbejdsminister. Sagen var blevet for belastende for Jeffrey Epsteins gamle ven Donald Trump.

Kilder: Miami Herald, 'Jeffrey Epstein: Filthy Rich'