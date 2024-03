En af de mest omdiskuterede rekvisitter fra filmen 'Titanic' er nu solgt for et kæmpe millionbeløb på auktion.

Der er tale om den dør, som skuespillerinden Kate Winslet i rollen som Rose lå på alene, og som i sidste ende blev hendes redningskrans, mens Jack, spillet af Leonardo DiCaprio, frøs ihjel og druknede.

Det skriver Sky News.

Døren er blevet solgt for 718.759 dollar – svarende til knap fem millioner danske kroner.

Også den kjole, som Kate Winslet har på i størstedelen af filmen, blev solgt på auktion. Her var der tale om et beløb på 125.000 dollar – svarende til 860.000 danske kroner, skriver TMZ.

Salgene blev foretaget af auktionshuset Heritage.

Debatten om, hvorvidt Jack og Rose begge kunne have ligget på døren, har været diskuteret så længe, ​​at instruktør James Cameron i 2022 afslørede, at han havde lavet en grundig analyse, der kunne bevise, at Jack ikke kunne have været på den.

Undersøgelsens resultat blev delt i en National Geographic-special året efter.

Her blev instruktøren spurgt til, om han fortrød filmens tragiske udfald.

»Nej, han trængte til at dø. Det er ligesom Romeo og Julie. Det er en film om kærlighed og ofre og dødelighed,« sagde han.

Skibet Titanic, som ellers blev betragtet som værende usynkeligt, stødte på et isbjerg 11. april 1912 og gik ned.

Dagen inden var skibet sejlet fra Southampton i det sydlige England med kurs mod New York i USA. Det var skibets jomfrurejse.

Over 2200 mennesker var om bord på det store passagerskib. Af dem døde over 1500.

Vraget af det ikoniske skib ligger i dag på omkring 3800 meters dybde i Atlanterhavet ud for den nordamerikanske kyst.