Aftenen før ‘Vild med dans’ fik Emili et psykisk nedbrud, og Mads måtte flere gange lave koreografien om.

Emili Sindlev og Mads Vad scorede toppoint fra samtlige fem dommere, da de lørdag havde været på gulvet i en rumba, og da parret senere vandt maratondansen, placerede de sig på en stensikker førsteplads.

Alligevel så de overraskede ud, da deres navne blev råbt op til at gå direkte videre helt uden omdans. Det kan måske undre seere af ‘Vild med dans’.

Overraskelsen skyldtes, at Emili og Mads fredag aften havde store udfordringer og i de sidste timer måtte ændre på deres koreografi.

»I aftes klokken seks stod vi nede i træningslokalet, og tingene ville ikke fungere. Jeg prøvede at lave om i koreografien, og Emili havde et psykisk nedbrud,« forklarer Mads Vad lørdag aften til Realiyportalen.

Der var flere årsager til det psykiske nedbrud. Blandt andet sad følelserne fra sidste uges tur i farezonen stadig i kroppen.

»Jeg syntes, det var hårdt at være i omdans sidste uge, for jeg vil bare så gerne være her, og jeg elsker alt ved det her. Omdansen kommer ikke bag på én, for vi ved jo, at det skal ske for os alle sammen på et tidspunkt. Men det ændrer jo ikke på den følelse, man får, når man står der. Det kan man ikke forberede sig på,« siger Emili.

Heldigvis gik det hele godt, og Mads og Emili er sendt videre til semifinalen. Endda med fem 10-taller for deres dans. Foto: Henrik R. Petersen

Mads kalder Emili for »sien«

Men udover fredagens omdans, så gav denne uges rumba også store udfordringer for Emili, der slet ikke kunne huske trinene.

»Jeg er rigtig dårlig til at huske for tiden. Jeg husker som en si, og Mads kalder mig for sien. Alt, hvad han siger, ryger lige igennem, så vi skal tage tingene rigtig, rigtig mange gange,« siger Emili.

Det hele resulterede altså i, at hun fik et psykisk nedbrud fredag aften, og Mads måtte skrive en besked til Emili for at få hende til at tro på sig selv igen.

»Jeg blev bare ked af det og tænkte, at jeg er dårlig, jeg ikke kan finde ud af det, og jeg lærer det aldrig, Mads måtte lave om i koreografien, men det fungerede ikke, så vi gik tilbage til den gamle koreografi. Det var frem og tilbage. Efter vi egentlig var færdige og skulle til at hjem, så lavede jeg alt forkert. Det var helt galt,« siger Emili om den kaotiske aften.

Netop derfor blev de lettede, og også derfor blev Emili så rørt, da hun sammen med Mads stod ude hos Sarah Grünewald og skulle have point fra dommerne.

»Alle følelser ramte bare. Og så er rumba en fornøjelse og en kærlighedsdans – det kunne jeg mærke i hver en celle i min krop,« siger Emili.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk