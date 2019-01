Der er for alvor sket noget med realitystjernerne i løbet af de sidste ti år.

Hvis man er på de sociale medier har det nok været noget nær umuligt ikke at støde på #10yearchallenge.

Rigtig mange har i løbet af de seneste uger delt billeder af dem selv fra nu og fra for ti år siden for at vise verden, hvordan de har forandret sig.

Også realitystjernerne er hoppet med på trenden, og vi har samlet et par af deres #10yearchallenge-billeder herunder:

Vis dette opslag på Instagram Jeg sad og tænkte at jeg da ville være med på den trendy “10 years challenge” - men så kom jeg i tanke om at for 10 år siden, fik jeg af en frisør, trimmet alt (bortset fra to totter i pandehåret) mit hår af, fordi jeg havde en fuglerede indenunder de første extensions jeg nogensinde fik påsat - han smeltede så alt limen fra totterne med et glattejern (guderne må vide hvorfor) og jeg gik derfra grædefærdig, med karseklippet hår og langt pandehår Behøver jeg sige jeg ikke følte mig on - herefter gik der 1,5 - 2 års tid før nogle fik lov at tage billeder af mig, eller jeg tog min hætte, hue eller kasket af. ———————————————————————— #Såeh... Istedet får i et billede af verdens sureste 10-årige med afbleget hår, som surmuler fordi hendes mor TILLADER sig at tale med en mand på vores ferie Imens jeg surmuler er jeg dog naturligvis igang med at vælge hvilken sang jeg skal op på scenen og synge til karaokenight på Tenerife - man er vel en slags performer... #mærkeligebarn Et opslag delt af Stephanie Karma (@geggo) den 16. Jan, 2019 kl. 1.56 PST

Vis dette opslag på Instagram #10yearschallange #10yearsago #thiswasmethen #and #thisismenow #10yearslater #blondehair #grownstrong #sassy #sexy #classy Et opslag delt af Mariyah Samia (@mariyah_samia) den 15. Jan, 2019 kl. 1.14 PST

Vis dette opslag på Instagram And now we are at it 2008 vs. 2018 #10yearchallenge was feeling bootylocious every single year tho sum one learned her angles Et opslag delt af TwerkQueen (@twerkqueenlouise) den 15. Jan, 2019 kl. 12.25 PST

Vis dette opslag på Instagram As Mom I'm truly the luckiest #10yearchallenge I have Known this amazing, wonderful , smart , talented, beautiful & God loving child for 10 years. @sophialabraham has helped me be the best me. Over the years from the beginning til now I've seen such a change in society of "teen mom's" because of my successes it joys me to see I never became all the negative things people wished , lied, and said about me and teen parenting is really a beautiful thing rather then a constant struggle , I made it loving, fun, glamourous, beautiful , worldly, and so much more then hate and stereotypes, accept when society only told me the opposite.. news flash 2019! All mother's deserve this journey to be just that no matter what age you become a mother you deserve it to be your best and you will have it be your best . As I said on my 16&pregnant casting tape and lived boldly and honestly to this it's sad to see how society age descriminates against woman and motherhood at certain ages to hold us back make it horrible to be a young mom when really it's been the best , kids allow you to show unconditional love and being loved it's a luxury and blessing a new decade that is beginning for a both of us - So blessed - look forward to another 10 years. #blesed #ilovemylife #2009 #2019 #sophiaabraham #farrahabraham #vertical #decade #memories #legends #og #singlemom Et opslag delt af FARRAH ABRAHAM (@farrah__abraham) den 15. Jan, 2019 kl. 11.00 PST

Vis dette opslag på Instagram I’ve caved to peer pressure... #10yearchallenge I have nothing else to say.... I’m just going to leave this here Et opslag delt af Vicky Pattison (@vickypattison) den 15. Jan, 2019 kl. 2.13 PST

Vis dette opslag på Instagram #10yearchallenge 2008 (TV-prisen) vs 2018 (vild med dans) . Billedet fra 2008 er et af mine første rød løber events. Sjovt nok var det ikke kotume i DK at have store selskabs kjoler på ved rød løber events - med mindre det var hos Dronningen! Det var jeg ikke helt enig i, jeg var omringet af jeans og flade sko, men har altid været en sucker for American glam kultur... så på med de store rober og afsted med mig!!! Tak til @rikkegudnitz / @lassespangenberg / @jesperhovring og @stasiacouture for at trodse den danske rød løber kultur og klæde mig på til galla events i Farverige “brudekjoler” ... så mange gode minder! PS: da vi lavede denne kjole fra @rikkegudnitz fra 2008 havde vi glemt at jeg jo ikke havde en såkaldt hjælper/brudepiger med - jeg var on my own - også på toilettet!!! Jeg kunne under ingen omstændigheder få denne kjole af (den var smørret hele vejen i rykken) og måttet stå oppe på wc brættet og bare håbe på at ramme kummen!!! Et opslag delt af Christiane Schaumburg-Müller (@christianesm) den 15. Jan, 2019 kl. 11.03 PST

Vis dette opslag på Instagram Okay det her er sjovt! Den vil jeg også være med på Mig for 10 år siden: “Weee verdenen er lyserød og alle ridder rundt på lyserøde enhjørninger” - Erhverv: Danser Mig nu: “Weee verdenen er lyserød og alle ridder på lyserøde enhjørninger...men livet sutter også en gang i mellem og er pisse dyrt” - Erhverv: Radiovært, Marketing Koordinator og snart tv-vært #10yearchallenge Et opslag delt af Claudia Rex (@claudirex) den 15. Jan, 2019 kl. 9.20 PST

Vis dette opslag på Instagram 14 vs 24 Ter sig stadig tosset foran kameraet, og har tydeligvis ikke formået at forny sig hvad angår poseringer. Dog har det heldigvis givet pote: for 10 år siden levede og åndende jeg for at producere små posts på datidens SKUM - i dag lever jeg af at blogge. Win! Livet er sgu en fest. Havde du en SKUM-profil? Hilsen Bloggeren Fra Rold. #onceabloggeralwaysablogger #saidnowomanever Et opslag delt af Lise Vandborg - Nybyggerne (@lisevandborg) den 15. Jan, 2019 kl. 11.42 PST

Vis dette opslag på Instagram 2008 - 2018 - no words needed! #10yearchallenge Et opslag delt af Pelle Hvenegaard (@pellehvenegaard) den 16. Jan, 2019 kl. 12.55 PST

Vis dette opslag på Instagram #10yearchallenge - ten years and a hair cut later Et opslag delt af Caroline Fleming (@carolineflemingofficial) den 15. Jan, 2019 kl. 11.10 PST

Vis dette opslag på Instagram Hvis alle andre gør det, så er jeg sgu også med på #10yearchallenge Der er sgu sket lidt siden mine spejderdage, hva’!? Et opslag delt af Micki Cheng (@mickicheng) den 15. Jan, 2019 kl. 11.10 PST

Vis dette opslag på Instagram #10yearchallenge Et opslag delt af Puk (@puk_elgard) den 15. Jan, 2019 kl. 11.23 PST

Vis dette opslag på Instagram Jeps... Så kom jeg også med på denne leg Tænker ikke at jeg behøver, at skrive hvilke billeder der er taget først #10yearchallenge #megetsjovtatse #prøvselv God aften alle sammen 2019 - 2009 Et opslag delt af @ christeltrubka den 15. Jan, 2019 kl. 1.20 PST

Vis dette opslag på Instagram Hopper også med på legen! 2009 vs. 2019 Næsten 20 nu snart 30 år Bedøm selv #me #transformation #10yearschallange #fun #funny #smile #selfie #goodone #tb #life #live #love #sweet #supergirls #left #body #bodybuilder #bodyfitness #bikinifitness #angergym #herewecome #skinnyface Et opslag delt af Malou -teamaestheticsbyrene (@maloupetersenofficial) den 15. Jan, 2019 kl. 10.21 PST

Vis dette opslag på Instagram 10 år, det ret mange år #10yearschallenge #vægttab #livstilsændring #framnesgalekøkken #10årældre #åhhhhhhhshittt #tenyearchallenge Et opslag delt af C A M I L L A F R A M N E S (@cframnes) den 15. Jan, 2019 kl. 12.11 PST