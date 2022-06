Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For to måneder siden kunne man se Margot Robbie som Barbie.

Nu er det så blevet tid til at løfte sløret for, hvordan hendes kæreste Ken kommer til at se ud i Greta Gerwigs filmatisering af det kendte Barbie-univers.

Warner Bros. har nemlig offentliggjort det første billede af Ryan Gosling i rollen som Ken.

I en bar hårløs overkrop, væsentligt mere solbrun og med en nybleget frisure, er Ryan Gosling nemlig dårligt nok til at kende.

Ryan Gosling som Ken. Foto: Warner Bros. Pictures Vis mere Ryan Gosling som Ken. Foto: Warner Bros. Pictures

Ryan Gosling har nemlig selv kaldt den voksning, hele hans krop måtte igennem for at ligne dukken Ken, for »en af de mest smertefulde oplevelser i mit liv.«

Men trods svig og smerte – og selvom det kan være svært at forestille sig – så er Ryan Goslings topløse look ikke blevet taget udpræget godt imod.

»Kunne de ikke få fat i Chris Evans?« lyder en af reaktionerne på det nye billede på Twitter.

»Jeg er ked af at sige det, men han ligner Jan fra live actionudgaven af Scooby Doo-filmen,« skriver en anden.

Vil man derimod gerne se mere til en afbleget og fuldvokset Ryan Gosling, så må man hæfte sig med tålmodighed.

'Barbie' får nemlig først premiere til sommer næste år.