'Vild med dans'-feltets sjove mand er altid klar på en god overskrift.

Efter fredagens femte danseshow, hvor kokken Umut Sakarya endnu engang klarede sig videre på seer-stemmer trods en bundplacering hos dommerne, ville han gerne vise, hvad han går og kæmper med hver fredag aften.

Den snart knap så trinde mand gemmer nemlig under sin dansedragt på et særligt benunderklæde, der holder maven på plads.

Og det er ikke altid nemt, når man skal på toilettet, fortæller han til B.T.

»Det er hårdt, når man skal tisse. Jeg er nødt til at tage alt tøjet af og næsten stå helt nøgen.«

Adspurgt om det under aftenens omgang 'Vild med dans' havde medført en toilet-krise, svarede han straks 'ja'.

»Lige efter vi havde danset, skulle jeg på toilettet, hvor jeg tog alt tøjet af. Butterflyen er fx en selvbinder, så det er hårdt. Det tager lang tid at tage af. Det eneste jeg har på er skoene.«

Han griner.

»Jeg vil gerne lide for dansen. Det er ikke noget problem.«

Umut Sakarya, hvis største 'Vild med dans'-drøm er at danse i Det kongelige teater (I forbindelse med 'Knæk Cancer'-ugen, red.), er lidt ked af, at han med al dansetræningen er ved at miste fedtet på sidebenene.

»Sidst jeg vejede mig, lå jeg på 107 kilo. Jeg var oppe på 115. Men jeg har fået lidt 'guns',« tilføjer han og viser overarmene frem.

Se Umut Sakarya vise sin toilet-uvenlige underbuks i videoen øverst.