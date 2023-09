Hvis du er en af dem, der har fulgt med i danske datingprogrammer i flere år, har du måse tænkt, at du godt kan kende Michael fra dette års 'Gift ved første blik'.

Det er nemlig ikke første gang, at Michael forsøger at finde kærligheden i et tv-program.

I podcasten 'Reality tjek' fortæller værten Marlene Weybøll, at den DR-aktuelle realitydeltager medvirkede i programmet 'Dating in the dark' tilbage i 2011.

Ifølge værten er det den tidligere 'Big brother'-deltager Line Veiss, der har kontaktet Marlene Weybøll og fortalt, at det ikke er første gang, Michael prøver kræfter med reality, fordi hun medvirkede i programmet med ham.

Her og Nu har da også fået skaffet et billede af Michael Ewald, hvor han deltager i programmet.

Programmet blev sendt på Kanal 5, og det gik ud på, at tre kvinder og tre mænd skulle finde kærligheden i mørke.

Deltagerne blev indlogeret i en luksusvilla, hvor de herefter skulle date i mørket uden at fortælle hinanden om deres alder, udseende eller hvor i landet de kommer fra.

På et infrarødt kamera kunne seerne så følge med i de forskellige stævnemøder.

Det lykkedes jo som bekendt ikke Michael at finde kærligheden i programmet.

For tiden kan man se ham og Jeanette forsøge at finde melodien på DR, hvor de to er blevet gift ved første blik.

Du kan se 'Gift ved første blik' på DR1.