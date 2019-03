Gennem syv uger har kæresteparret Ida Holm og Mads Taiki Pedersen knoklet - næsten i døgndrift - for at indrette et rækkehus.

Boligen, der har en værdi af 2,6 millioner kroner, blev deres onsdag aften, efter TV 2's seere afgjorde den femte sæson af programmet Nybyggerne.

De var dog ganske tæt på slet ikke at melde sig til programmet.

»En uge inden var Mads ved at få kolde fødder, fordi vi var bange for, at vi ville falde igennem,« siger Ida Holm til TV 2.

De frygtede, at deres evner ikke rakte til at være med i et program som Nybyggerne, hvor deltagerne i den grad bliver presset.

Men parret er også blevet rost af dommerne for deres udvikling gennem programmet, hvor de har rykket sig meget. Det bærer huset også præg af, men ikke desto mindre er parret glade for den værdifulde præmie.

»Soveværelset har vi haft det stramt med, fordi vi lige skulle ind i det. Men når jeg kigger på de andre rum, elsker jeg dem,« siger Ida Holm.

Udover huset, som de betegner, som deres drømmebolig, vandt de også et rejsegavekort på 20.000 kroner. Det skal bruges på en tur til Japan.

Parret bor i København, men er oprindeligt fra Thy i Jylland, hvorfor at de længe har vidst, at de skulle flytte tilbage igen. Den tid er kommet nu.

I programmet Nybyggerne får fire håbefulde par muligheden for at skabe deres personlige drømmebolig. Det gør de med et begrænset budget og mængde tid.

Vigtigst af alt er ingen af deltagerne er professionelle håndværkere.

