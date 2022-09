Lyt til artiklen

Det er ikke så lidt, der er overgået Ibi Støving.

Den 47-årige tv-vært har overlevet en flyulykke og at blive skudt. Og hun er kronisk nyresyg, efter hun for syv år siden var tæt på at dø af dobbeltsidigt nyresvigt.

Særligt den sidste nærdødsoplevelse betød, at Ibi Støving udviklede angst. Angst for at dø og efterlade sig sin 14-årige søn Anakin, som hun har med sin eksmand, fodboldspilleren Simon Makienok.

Angsten er som en form for invaliderende ptsd, der viser sig med konstante katastrofetanker, som kan blive udløst af de mindste ting, såsom en kvinde, der står lidt skævt på en trappe.

»Det er virkelig noget, jeg har gået og tumlet skide meget med, siden jeg var syg med nyrerne. Vi er skide skrøbelige os mennesker på jorden, det hele kan bare blive taget fra os når som helst,« forklarer Ibi Støving.

Men tidligere på året fik hun for alvor udfordret den dødsangst – i en sådan grad, at hun nu betegner sig selv som kureret.

I april deltog hun nemlig i Kanal 5-programmet 'Gennem Grand Canyon', som netop har fået premiere – hvor man kan se en bævrende Ibi Støving klare sig igennem 16 dages river rafting over Coloradofloden.

»Jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg faktisk ikke vidste, at det var så vildt,« indrømmer Ibi Støving med et grin.

Tv-vært Ibi Støving i båd med skuespiller Lise Baastrup i det nypremierede Kanal 5-program 'Gennem Grand Canyon'. Udover de to kvinder er også skuespiller Andreas Jessen, håndboldikon Jesper Nøddesbo, musiker Skinz og OL-vinder Anne-Marie Rindom med i programmet.

Hun havde fulgt produktionens ønske om ikke at undersøge turen nærmere, og derfor fik hun »galoperende dødsangst«, da hun på river-raftingturen første gang rammer et såkaldt rapid.

Og hun havde aldrig sagt ja til programmet, hvis hun havde vidst, hvad turen gennem Grand Canyon havde budt på – og hun kunne da heller aldrig tænke sig at river rafte igen.

»Hvis jeg havde set, at folk forsvandt ned i de der åbne huller og først kom op tre sekunder efter et helt andet sted, så ville jeg have sagt, at jeg ikke skal lege med døden på den måde, når jeg har fået chancen en gang til,« siger Ibi Støving.

Men heldigvis stod hun tv-programmet igennem. Den konstante konfrontation med sin dødsangst har nemlig gjort godt.

»Jeg sammenligner det lidt med, at jeg har været på en galeanstalt og fået så mange chokbehandlinger, at jeg er gået i nul,« siger Ibi Støving og kommer til at grine.

For efterfølgende er hun blevet meget bedre til at slå sin dødsangst hen.

»Jeg er blevet kureret fra de der absurde katastrofetanker. Såsom hver gang, jeg hører en ambulance og tror, det er Anakin. Men han er jo i skole, hvad skulle han lave derovre, hvor ambulancen kører? Så de fjollede, ulogiske tanker, dem er jeg blevet fri for og er meget mere fornuftspræget nu. Det er ret vildt faktisk.«

