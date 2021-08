Hvilken kendis gemmer sig bag masken?

Det er det helt store spørgsmål i et nyt, verdensomspændende underholdningshit, som får 46-årige Ibi Støving i værtsrollen.

Programmet hedder 'The Masked Singer' og vil blive sendt på TV 2 til november under navnet 'Hvem holder masken?'.

I programmet vil ti kendte personligheder uge efter uge forklæde sig og gå på scenen for at synge det bedste, de har lært.

Deres stemmer vil være forvrængede, når de taler, således at det kun er, når de synger, at man hører deres ægte stemmer, og så er det op til seerne og programmets 'detektivpanel' at gætte, hvem der gemmer sig bag forklædningen.

»Det her underholdningsprogram minder på ingen måde om noget show, jeg har set før!,« siger Ibi Støving, der – selvom hun er vært for programmet – heller ikke får at vide, hvilke kendisser der er med.

»Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle være vært på et underholdningsprogram, hvor ikke engang jeg ved, hvem hovedpersonerne er! Det bliver så sjovt, og jeg glæder mig helt vildt til at dele gættelegen med resten af Danmark,« fortsætter hun.

'The Masked Singer' er et sydkoreansk format, der er blevet til et globalt fænomen med produktioner i 46 lande, blandt andet Australien, England og USA.

Her har store navne som Bobby Brown, Lil' Wayne, La Toya Jackson og 'Beverly Hills'-stjernen Tori Spelling blandt andre taget en tur bag forklædningerne.

Og TV 2-redaktør Thomas Richardt Strøbech er da også begejstret for, at de nu har fået mulighed for at sende programmet i Danmark.

»'Hvem holder masken?' er både surrealistisk, sjovt og stærkt vanedannende, og vi håber, at seerne vil kaste sig grådigt over gættelegen, som vi har set det i andre lande,« siger han og fortsætter:

»Her er 'The Masked Singer' kommet på alles læber, fordi folk så gerne vil følge ledetrådene og regne ud, hvem der gemmer sig bag forklædningerne. Både børn, unge og voksne vil fascineres af det legesyge og humoristiske univers – og så er der bare noget ved hemmeligheder og ledetråde, der kan sætte den indre detektiv på overarbejde.«