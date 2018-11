Den danske tv-vært Ibi Makienok fik hele politiet i beredskab, da de mistænkte, at en pakke, hun fik leveret, var en bombe.

I virkeligheden var det dog langt fra så eksplosivt, som myndighederne troede.

Historien delte hun i TV 2 Zulu programmet 'Menneskender', hvor to paneler af kendte danskere konfronteres med deres fordomme om almindelige danskere.

I løbet af det seneste program skulle hold A bestående af Mark Le Fêvre, Anders Stegger og Sara Bro gætte, hvem der havde fået leveret en pakke, der blev destrueret af rullemarie på det modsatte hold.

Ibi Makienok medvirkede i lørdags i programmet Menneskekender, hvor hun delte en helt skør historie. Vis mere Ibi Makienok medvirkede i lørdags i programmet Menneskekender, hvor hun delte en helt skør historie.

»Det må være Ibi,« siger både Sara Bro og Anders Stegger med det samme i programmet.

De tror, at den kendte tv-vært har købt et eller andet fra udlandet. De ender dog med at gætte på tv-værten, fordi 'det er den mest 'Ibi'-agtige ting', uden at de helt uddyber, hvad det betyder.

»Jeg havde bestilt en chokoladefontæne på nettet,« siger 43-årige Ibi Makienok, mens alle i studiet bryder ud i grin.

Hun forklarer, at pakken med chokoladefontænen blev leveret af pakkeposten til den makedonske ambassade. Og det er tilsyneladende et no go.

Ibi Makienok var på hold med komiker Mikkel Klint Thorius og svømmepigen Jeanette Ottesen. Vis mere Ibi Makienok var på hold med komiker Mikkel Klint Thorius og svømmepigen Jeanette Ottesen.

»Der går panik i den, og jeg bliver ringet op af politiet og bedt om at hente den,« siger hun.

Komiker Mikkel Klint Thorius spørger, hvorfor pakken blev leveret til den makedonske ambassade og ikke Ibi Makienoks privatadresse.

»Buddet, som de (politiet, red.) tror, må have misforstået mit efternavn Makienok med Macedonia eller et eller andet,« siger værten og slår et grin op over misæren.

Du kan se 'Menneskekender' hver lørdag klokken 21.00 på TV 2 Zulu.