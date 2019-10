Ibi Makienok er gæst på talkshowet 'Riising Late Night', som bliver sendt i aften, og her afslører hun en sjov sandhed om sig selv.

Hun er nemlig ikke udpræget glad for planter, og i særdeleshed én plante kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på tv-værten.

»Altså efeu er det værste, jeg ved. Efeu kravler, og det borer sig ind i murværket,« siger hun, mens man tydeligt kan læse afskyen i hendes ansigt.

»En morgen, jeg vågnede op et af de steder, jeg har boet, var der decideret en efeugren, der havde boret sig ind igennem sådan et vindue i træværket, som bare stod og pegede på mig næste morgen,« lyder det videre.

Den anden gæst, som er med i Jacob Riisings program, er tv-kendis Emil Thorup, og han gør grin med Ibi Makienok og hendes fobi. Han pointerer, at det ville tage op mod 30 år, før den plante skulle kunne bore sig ind i nogen som helst.

Og det er heller ikke, fordi Ibi Makienok ikke godt er klar over, at hendes fobi for indendørsplanter er lidt anderledes.

Alligevel kan hun ikke slippe fornemmelsen af, at hun kunne blive fanget af planterne og i værste tilfælde groet over ende.

I andre situationer er hun dog knap så skræmt, når det kommer til naturlige ting.

Hun er nemlig i disse dage aktuel som vært på programmet 'Date mig nøgen', hvor deltagerne skal se hinanden uden tøj, inden de vælger, om de skal på date med hinanden.

»Jeg har aldrig været så skræmt af nøgenhed og kroppe. Fordi jeg er uddannet skuespiller, er jeg også vant til, at kroppen er et redskab og ikke noget, man skal skamme sig over,« har hun tidligere udtalt til B.T.

Hvis man vil se 'Late Night Riising,' kan man følge med på kanal 5 tirsdag aften klokken 22.

Her må Emil Thorup også finde sig i, at Riising sender en besked til alle i sin telefonbog på mobiltelefonen.