»Hold kæft, hvor blev jeg sur. Jeg blev simpelthen så ked af det. Jeg bliver vred. Jeg synes, det er så fucking tarveligt.«

Ordene kommer fra skuespiller Iben Hjejle, der sammen med tv-vært Signe Lindkvist i den seneste udgave af deres podcast 'Sitter Podcast' taler om ugens nyhed om, at DR overvejer fremtiden for 'Troldspejlet'.

Tirsdag skrev filmmagasinet EKKO, at DR ikke længere vil sende Jakob Stegelmanns legendariske tv-program, der i 2019 blev flyttet over på DR2, og det har altså fået Iben Hjejle og Signe Lindkvist på barrikaderne.

»Hvorfor er der dog ikke noget, der kan forblive en institution udover Kongehuset? Kongehuset og 'Troldspeljet', det piller I ikke ved,« lyder det blandt andet fra Iben Hjejle.

Ifølge EKKOs kilder skyldes det blandt andet for lave seertal, hvilket Iben Hjejle og Signe Lindkvist ikke anerkender som et argument.

»Det kan godt være, der kun er 130.000 nørder, som holder af 'Troldspejlet'. Nu bliver det for stramt. Hvad er det for noget?« spørger hun.

I podcasten opfordrer de deres lyttere til at starte en demonstration og derudover skrive til DRs chefer, at de skal bevare 'Troldspejlet'.

De nævner mailadresserne på to DR-chefer, men den store revolution er endnu udeblevet.

Synes du, DR bør beholde 'Troldspejlet' som tv-program?

Den ene DR-chef, Lisbeth Langwadt, der er programchef for aktualitet, kultur og dokumentar, oplyser til B.T., at de indtil videre har modtaget cirka 10 mail fra dedikerede 'Troldspejlet'-fans.

»Dem svarer vi, at vi i DR også er glade for 'Troldspejlet', ligesom vi fortæller dem, at der ikke findes tanker eller planer om at nedlægge 'Troldspejlet' som brand, hvilket vi også har sagt flere steder,« skriver hun i en mail.

Lisbeth Langwadt tilføjer, at det ikke er første gang, at der sker ændringer for 'Troldspejlet', der i løbet af programmets historie blandt andet er udkommet til børn og unge på DR1, på DR Ultra, online og som podcast. Det sidste, har de allerede meldt ud, skal fortsætte.

»'Troldspejlet' har altså udviklet sig løbende, og det er sådan en udvikling af 'Troldspejlet', vi nu – helt naturligt – er ved at se på igen. Og det glæder vi os til at fortælle mere om på den anden side af sommerferien,« skriver hun.

Jakob Stegelmann i 'Troldspejlet og co'. Foto: DR / Troels Møller Vis mere Jakob Stegelmann i 'Troldspejlet og co'. Foto: DR / Troels Møller

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jakob Stegelmann, Signe Lindkvist og Iben Hjejle, men det har endnu ikke været muligt.

Forleden udtalte Jakob Stegelmann til B.T.:

»Vi vil gerne fortsætte. Men jeg ved på nuværende tidspunkt ikke, hvad DR vil med programmet. Alt kan ske.«

Lisbeth Langwadt udtalte forleden til flere medier, at de er glade for den store interesse for DRs kulturdækning.

»Det er en forudsætning, som det altid har været, at vi løbende fornyer og udvikler indholdet, så vi kan give seere, lyttere og de digitale brugere det bedste og stærkeste kulturtilbud. Programmer har forskellige livsfaser – nye programmer kommer til, nogle siger vi farvel til, mens andre ændrer format eller skifter platform.«

DR vil endnu ikke melde ud, hvordan de fremover kommer til at dække filmområdet.