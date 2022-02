Tilbage i 2017 deltog Iben Hjejle i 'Vild med dans', og det skulle blive en oplevelse, der fik hende til at finde sig selv igen.

Men faktisk var den 50-årige skuespiller tæt på at bakke ud lige inden sin allerførste dans i programmet.

Iben Hjejle fik nemlig et regulært panikanfald midt i 'Vild med dans'-premieren, før hun skulle på gulvet for første gang, afslører hun i TV 2-programmet 'Deja-vu med Frøkjær'.

Her viser vært Cecilie Frøkjær et klip fra Iben Hjejle og dansepartneren Morten Kjeldgaards første dans, som nydanseren sluttede af med et brøl.

»Sekundet før havde jeg gemt mig ude på toilettet. Jeg skulle ikke ind og danse. Det skulle jeg bare overhovedet ikke. Jeg var gået i panik. Og Morten gik ud: 'Har nogen set Iben?',« fortæller skuespillerinden.

»Jeg sad ude på toilettet, så tænkte jeg: 'Jeg lader, som om at døren er gået i baglås, og jeg ikke kan komme ud. Jeg prøvede at tie helt stille og løfte fødderne, så ingen kunne se, at jeg var derinde.«

Nervøsiteten havde overtaget Iben Hjejle, der lige inden sin første dans fortrød hele sin deltagelse.

»Mit hjerte sad oppe i halsen, og jeg var rædselsslagen. Jeg tænkte: 'Hvad er det dog, jeg har kastet mig ud i?'. Og så tog jeg mig sammen, og så låste jeg døren op,« fortæller skuespilleren og beskriver, hvordan hun kaldte på Morten Kjeldgaard, der kom, tog hårdt fast i hendes hånd og slæbte hende med ud på dansegulvet.

Skuespiller Iben Hjejle. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Skuespiller Iben Hjejle. Foto: Søren Bidstrup

Premieredansen endte tilmed med store roser fra dommerbordet – roser, som fra første færd blev kvitteret med trillende tårer fra Iben Hjejle.

Faktisk græd hun sig igennem hele sæsonen, som hun selv beskriver det. Og det var der en særlig grund til.

»Jeg var gået ned med stress i 2015, og havde sådan taget tilløb til at begynde at arbejde igen i løbet af '16 og det meste af '17, og jeg kunne ikke. Hver evig eneste gang, jeg ligesom sagde: 'Det vil jeg gerne, og det vil jeg gerne involvere mig i og gøre', så knækkede det for mig, jeg kunne ikke,« forklarer Iben Hjejle.

'Vild med dans' blev på den måde hendes vej tilbage til sig selv, forklarer hun. For det hjalp hende til at slippe lidt ud af sit hoved og ned i sin krop.

Og det endte som bekendt også ganske godt for skuespillerinden i 'Vild med dans'.

Hun og Morten Kjeldgaard kom nemlig på en andenplads, efter de måtte se sig slået i finalen af skuespiller Sofie Lassen-Kahlke og danser Michael Olesen.