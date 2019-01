Skandale, ros og ris holder Susanne Biers Netflix-film på toppen.

Anmeldelserne var lunkne. Men især i USA er 'Bird Box' blevet årets streaming-hit. Og skandaler, Youtube-fænomener, ros og ris holder Biers Netflix-film på toppen.

Herhjemme måtte filminstruktør Susanne Bier ligefrem forsvare sig ved at understrege, at Netflix-gyseren 'Bird Box' mest var lavet for seernes skyld.

Men en måned efter Netflix-premieren har den danske Oscar-vinder absolut intet at undskylde for.

Det er disse optagelser fra den virkelige tog-katastrofe i Canada (2013), der nu også bruges i Susanne Biers Netflix-hit 'Bird Box'. Foto: Francois Laplante Delagrave - AFP

Netflix skønner således, at over 200 millioner allerede har set filmen.

Og nu er en vaskeægte mini-skandale med til at give 'Bird Box' endnu mere omtale.

Således gik indbyggerne i den lille canadiske by Lac-Megantic angiveligt i chok, da det viste sig, at 'Bird Box' indeholder virkelige filmoptagelser af en togkatastrofe, der i 2013 kostede ikke færre end 47 menneskeliv i den lille by i delstaten Quebec.

»Over 6.000 af vores indbyggere er stadig i psykolog-behandling efter den forfærdelige oplevelse. Og du kan ikke forestille dig, hvad disse forfærdelige optagelser repræsenterer for disse mennesker,« siger Lac-Megantics borgmester, Marie-Claude Arguin, til avisen New York Times.

Den populære amerikanske talkshow-vært Jimmy Fallon hopper også med på youtube-fænomenet 'Bird Box Challange' Foto: The Tonight Show

Netflix, der har produceret filmen, understreger, at hverken Susanne Bier eller Sandra Bullock har noget med de kontroversielle optagelser at gøre.

Flammehavet, der i filmen bruges til at illustrere en verdensomspændende panik, stammer ifølge Netflix fra bureauet 'Pond5', der forsyner både film og tv-serier med såkaldt 'stock'-materiale - optagelser, der kan bruges i flere forskellige sammenhænge.

Trods kritikken har Netflix ikke planer om at fjerne de kontroversielle optagelser. Og således er historien blot med til at skabe ekstra opmærksomhed omkring 'Bird Box', der allerede er historiens største streaming-succes.

Gyseren har desuden medført sin helt egen YouTube-sensation, Bird Box Challenge, hvor fans over hele verden udfører tossede ting, mens de som Sandra Bullock i filmen har bind for øjnene. Susanne Bier er angiveligt blevet tilbudt en formue for at lave en fortsættelse. Og hver dag finder Biers 'Bird Box' vej til forsiden over hele USA.

Da youtube-fænomenet 'Bird Box Challange' spredte sig over hele kloden, måtte Netflix udsende denne advarsel via twitter: 'Lad være med at gøre noget dumt - med bind for øjnene.' Foto: Twitter

Seneste er det nogle af USAs største aviser som USA Today og New York Times, der har brugt omfattende spalteplads for at beskrive 'Bird Box'-fænomenet.

Og begge aviser er blandt de mange, der bl.a. beskæftiger sig med de huller i handlingen, som anmelderne hader, men som seerne tilsyneladende elsker.

Ét af de helt store spørgsmål er således, hvordan Sandra Bullocks karakter Marjorie og hendes kæreste Tom stadig ser så godt ud.

Efter at have levet under jorden i et post-apokalyptisk samfund, hvor mordmonstrene regerer, er frisuren således stadig lækker, tænderne er kridhvide og sunde, og børnene er både velernærede og rundkindede.

Hvis du ser monstrene, dør du. Derfor har Sandra Bullock og børnene bind for øjnene i Netflix-hittet 'Bird Box' Foto: Netflix

»Ligesom sidste års gyserhit 'A Quiet Place' er 'Bird Box'fuld af huller. Reglerne for de overlevende i 'Bird Box' er måske uklare. Men det giver masser af plads til debat, fortolkning og måske en dybere mening, hvis sådan én findes. Og sjovt er det,« skriver New York Times.