Det var en umiddelbar og ufiltreret takketale, Emily Blunt leverede fra scenekanten, da hun søndag aften vandt en pris for sin rolle i filmen ‘A Quiet Place’ til Screen Actors Guild Awards.

Den britiske skuespiller vandt for bedste kvindelige birolle foran et stærkt felt af nominerede: Amy Adams (Vice), Margot Robbie (Mary Queen of Scotts), Emma Stone (The Favourite) og Rachel Weisz (The Favourite).

Og da sejren øjensynligt kom helt bag på den 35-årige Emily Blunt, blev talen tilsyneladende også serveret direkte fra hoften.

Ordene gik rent ind hos manden John Krasinski, der foruden ægteskabet med den prisvindende skuespiller også er hendes kollega.

Emily Blunt og John Krasinski er både kolleger samt mand og kone.

Den 39-årige amerikaner er både skuespiller og instruktør, og det er ham selv, der har dirigeret rundt med Emily Blunt i filmen, som han har instrueret.

Derfor var det måske også mere end oplagt, at Emily Blunt nævnte John Krasinski i sin tale. Men forventeligt eller ej - ordene blev leveret med åbenhjertighed, og det reagerede den stolte ægtemand naturligvis på.

Ifølge Daily Mail blev han synligt rørt over sin hustrus store øjeblik, og med en tåre i øjenkrogen forblev han stående under hendes tale, hvor hun adresserede ham.

»Jeg vil dele det her helt med min mand, John Krasinski, fordi hele oplevelsen af at lave dette med dig har gennemboret mit hjerte direkte. Du er en fantastisk filmskaber. Jeg er så heldig at være sammen med dig og at have lavet denne film med dig,« lød det.

Der blev også plads til humor i talen, hvor Emily Blunt jokede om muligheden for, at hendes mand ikke havde givet hende rollen som Evelyn Abbott i ‘A Quiet Place.’

»Tak, fordi du gav mig den rolle. Du ville have haft store problemer, hvis du ikke havde gjort det, så du havde ikke rigtig den mulighed, men tak.«

Hun takkede desuden parrets døtre Hazel, fire år, og Violet, to år, som hun kaldte 'to små digte i vores liv'.

Det er 25. gang, at der er blevet afholdt Screen Actors Guild Awards.