Nerverne sad ude på tøjet hos den danske Oscar-delegation, da de lørdag eftermiddag var til reception på Sunset Marquis-hotellet i West Hollywood.

I nat går det løs, når det amerikanske filmakademi blænder op for den 94. udgave af The Acedemy Awards - det, der i folkemunde kaldes Oscar-festen

Danmark er stærkt repræsenteret og har scoret hele fem nomineringer, og tidligt mandag morgen ved vi, om nogle af dem bliver omsat til gyldne statuetter.

Danmarks store Oscar-håb, instruktør, Jonas Poher Rasmussen, er nomineret hele tre gange med sin animationsdokumentarfilm, 'Flugt'.

Foto: ERIC GAILLARD

»Jeg er nervøs. Jeg tænker, at jeg bare bliver mere og mere nervøs frem til i morgen. Meget, meget spændt,« sagde han til B.T.

Han forklarede, at ville forsøge at forfatte nogle ord, hvis han skulle gå hen og vinde en pris.

»Jeg ved ikke, om jeg tror på det. Jeg håber det. Det ville være fantastisk for hele holdet, der har arbejdet på filmen. Og for 'Amin' og hans historie. Men jeg ser os ikke som favoritter,« lød det fra Poher Ramussen.

'Flugt' er ikke favorit i kategorien, 'bedste udenlandske film' eller 'bedste animationsfilm', men enkelte spår ham chancer for at vinde i kategorien 'bedste dokumentar'.

Foto: Jordan Strauss

Danmark er også repræsenteret med filmfotografen, Dan Laustsen, der i over 20 år har været stjerneinstruktøren, Guillermo del Toros højre hånd. I år er hans arbejde i filmen 'Nightmare Alley' nomineret til prisen 'bedste fotografering'.

Del Toro har kaldt Laustsen 'en af de tre bedste filmfotografer i verden'.

»Jeg er supernervøs. I morgen klokken to, når man tager hen til akademiet, så er jeg ved at dø af skræk,« sagde han, da B.T. talte med ham sent lørdag eftermiddag på The London Hotel i West Hollywood.

Laustsen, 67, er vant til at rejse verden rundt for at skyde stjernespækkede film, men nervøsiteten kommer, når han kommer om på den anden side af kameraet.

Foto: CHRIS DELMAS

»Jeg er ikke særlig god til at være på denne side af kameriaet. Jeg kan bedre lige at være på den anden side og lave film. Det er selvfølgelig en stor tilfredsstillelse at bliver anerkendt og blive nomineret, og det er da klart, at jeg gerne vil vinde en Oscar,« sagde han.

Martin Strange Hansen og Kim Magnusson er også nomineret for 'bedste kortfilm' for 'On my mind'.

Og alle disse flotte nomineringen glæder kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), der for første gang i sit liv er med i Los Angeles.

»Det er også en kæmpeoplevelse at være her. Det bliver at træde ind i en kulisse, som jeg fulgt nat efter nat i Danmark og holdt mig vågen for at opleve, for det er jo noget, der globalt er et kæmpe show,« sagde hun.

Hun mener, at danske film klarer sig godt i Hollywood, fordi staten støtter filmbranchen i Danmark.

»Vi har nogle støttesystemer, der gør, at det ikke hele tiden er pengene, der tæller. Det bliver til kunst, og det er det, der bliver internationelt anerkendt. Det er meget, meget flot med fem nomineringer, og jeg er meget stolt af dansk film«

Ane Halsboe-Jørgensen skal selv med på den røde løber og var derfor forbi hudpleje-guruen Ole Henriksen for at blive Oscar-klar.

»Alle bliver behandlet som stjerner på mit spa,« sagde Ole Henriksen, der også var med til den danske Oscar-reception.