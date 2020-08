Tina Lund har sagt ja til en frisure, som hun aldrig har prøvet før.

Tina Lund, der oprindeligt bor og arbejder i Dubai, tilbringer dette forår og sommer i sommerhuset i Danmark, da familien grundet corona valgte at rejse hjem til Danmark, mens de kunne.

Det har givet flere stunder med danske venner, muligheden for at afholde en dansk ridelejr, men også en tur forbi frisørstolen Danmarks kendisfrisør Dennis Knudsen.

Siden Tina Lund blev kendt, har hun altid haft langt hår, og seere af ‘Forsidefruer’ ved, at Tina Lund ikke er meget for at eksperimentere alt for meget med hår og makeup.

Hun kan bedst lide det naturligt, og som det altid har været. Som på billedet herunder, der er taget, inden Dennis Knudsen i går gik igang med Tina Lunds nye look.

Vis dette opslag på Instagram Ohhhhh tør jeg for første gang i mit liv at klippe det kort @dennisknudsenprivate Et opslag delt af Tina Lund (@tinalund) den 17. Aug, 2020 kl. 8.54 PDT

Det er en mindre nervøs Tina Lund, der sætter sig til rette hos Dennis Knudsen, for selvom hun er i gode hænder, så siger hun ja til noget, som hun aldrig har prøvet før.

'Ohhhhh tør jeg for første gang i mit liv at klippe det kort?,' spørger Tina Lund sine følgere på Instagram, inden de lyse lokker klippes.

Da Tina Lund ser det færdige resultat, har hun kun ét at sige.

'I love it,' skriver Tina i opslaget på Instagram, hvor det nye hår vises frem.

Flere af Tinas følgere blandt andet kollegerne fra ‘Forsidefruer’ Janni Ree og Gunnvør har også kommenteret, at de kan lide det.

Se Tinas nye look i billedet herunder: