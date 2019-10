Mange seere har undret sig over, hvorfor Anders og Luna, der virker så forskellige, blev smedet sammen i ’Gift ved første blik’. Det giver psykolog Mette Smidt svar på.

Alt virkede til at være rosenrødt, da Luna Elmkjær og Anders Pilemand sagde ja til hinanden i denne sæson af ’Gift ved første blik’.

Men romancen tog en chokerende drejning på bryllupsrejsens første dag i Bordeaux, hvor boblen af eufori for alvor blev sprunget for programmets ældste par.

Her fortalte Anders til Luna, at han følte, det hele var gået alt for stærkt. Efterfølgende har Anders forklaret, at han, allerede siden de mødte hinanden ved alteret, har haft en følelse af, at de ikke passer sammen.

Undervejs i programmet, og særligt efter Anders’ afvisning, har flere seere undret sig over matchet mellem 52-årige Anders, der bor i København og arbejder i Illums Bolighus, og den jævnaldrende pædagog Luna, der bor i Gladsaxe.

Selvom flere Twitter-brugere heppede på parret i programmets spæde start, så var der også nogle, der var mere skeptiske i forhold til sammensætningen af de to, inden krisen rullede.

Luna ligner typen derover glad for koteletter i fad og rødvin. Anders er typen der drikker et glas mælk til sin salat #TueOgTonysTvKlub — Christina Engel (@Sdaveprinsessen) August 29, 2019

Min umiddelbare indskydelse er, at Anders og Lunas eneste fællesnævner indtil videre er en skrigpink genstand i hjemmet. #TueOgTonysTvKlub — Simone Nielsen (@SimoneMN) August 29, 2019

Vidt forskellige mennesker

På dr.dk har brugerne også undret sig. I forbindelse med skiftet fra den ellers så gode kemi til den noget køligere stemning mellem Anders og Luna, har brugerne kunnet stille spørgsmål til et af programmets parterapeuter, Mette Smidt, der også er psykolog.

Her skriver brugeren H. Mygind: ‘Det virker underligt, at I matcher en mand, der arbejder i Illums Bolighus, med en pædagog med mange store tatoveringer’, og til det svarer Mette Smidt følgende:

»Jeg må indrømme, at vi ikke lige har haft fokus på, at de to parametre skulle udelukke kærligheden fra at blomstre. Men vi har dog haft fokus på, at både Luna og Anders er meget alsidige personer,« svarer psykologen.

Vibeke Angelo undrer sig også og spørger ‘Hvordan kan man sætte to så vidt forskellige mennesker sammen? For mig er det åbenlyst at han i hvert fald ikke føler sig tiltrukket af hende.’

»De medvirkende besvarer enormt mange spørgsmål, inden de bliver matchet – og her har vi set et potentiale for Luna og Anders. Tiltrækningen er en af de ting, der er sværere at afgøre på forhånd. Ofte er det også svært at give udtryk for præcist, hvad man bliver tiltrukket af hos et andet menneske,« lyder svaret.

Parrene ser hinanden inden brylluppet

Vi har tidligere fortalt, at når parrene i ‘Gift ved første blik’ møder hinanden ved alteret, så er det slet ikke første gang, de ser hinanden. Kathrine Kelså fra sidste sæson afslørede efter programmet, at hun forud for mødet med sin mand Michael Harders, som hun stadig er sammen med den dag i dag, så billeder og korte videoer af 31 forskellige mænd. På den måde får programmets deltagere et lille ‘sneakpeak’ af de andre deltagere, som de kan blive matchet med – og denne proces har Luna og Anders også været igennem.

I forbindelse med den nye sæson af ‘Gift ved første blik’ har Kathrine og Michael interviewet Luna på fælles parrets blog om Lunas deltagelse i programmet, og ikke mindst hvordan hun rangerede Anders i castingens attraktionstest, der består af følgende punkter: 1. Hvor pæn personen er. 2. Hvor seksuelt tiltrækkende personen er. 3. Hvor meget jeg kan forestille mig personen som min fremtidige partner. Dette vurderes på en skala fra 1-7 på alle.

»Jeg kan ikke rigtig huske Anders, men Anders kan huske mig. På første dag efter brylluppet havde jeg den samme trøje på, som jeg havde på til castingvideoen, og den kunne han godt huske«, fortæller Luna.

Hvor højt Anders og Luna scorede på hinandens attraktionstests, kan man altså kun gisne om. Men det lader i hvert fald til, at tiltrækningen – eller manglen på samme – ikke kunne holde sammen på parret.

