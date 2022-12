Lyt til artiklen

Har du tænkt over, at Phillip Faber ville være den perfekte Jesper Fårekylling?

Disney har i nyere tid opdateret deres gamle klassikere i live-action udgaver, hvor rigtige skuespillere spiller Disney-figurer som Mowgli, Aladdin og Skønheden og Udyret.

Hvad nu hvis man lavede en live-action udgave af 'Disneys Juleshow'?

Herunder kan du se B.T.s bud på hvilke kendte danskere, der skulle spille med. I bunden af artiklen kan du finde ud af, hvem fra juleshowet du selv minder mest om.

Vi begynder med værten for hele showet … Phillip Faber som Jesper Fårekylling:

Hvem andre end hele Danmarks Mr. Fællessang skal spille juleshowets venlige vært, der byder velkommen, præsenterer postkort og ønsker os alle en glædelig jul til tonerne af 'Når du ser et stjerneskud'.

Jonas Schmidt som Anders And:

Han vil måske være ærgerlig over typecastingen, men vi ved, at Jonas Schmidt som 'Dolph' rummer det helt perfekte temperament til en sneboldskrig mod Rip, Rap og Rup.

Troels Lyby, Anders W. Berthelsen og Nicolaj Kopernikus som Rip, Rap og Rup:

Efter 'Klassefesten 1-3' er de tre venner klar til næste skridt: En legendarisk sneboldskrig mod selveste Anders And.

Nikolaj Koppel som Mickey Mouse:

Da Phillip Faber allerede spiller Jesper Fårekylling, overlader vi rollen som multi-instrumentspillende Mickey Mouse til Nikolaj Koppel, der stilfuldt spiller op til julefest.

Frederik Cilius og Rasmus Bruun som Chip og Chap:

Hvem ville være bedre egnet som duoen bag 'Den korte radioavis' til at drive gæk med Pluto inde i et juletræ?

Bubber som Peter Pan:

Danmarkshistoriens måske mest ikoniske børnevært indtager selvfølgelig rollen som drengen, der nægter at blive voksen.

Alex Høgh Andersen og Malte Ebert som Bambi og Stampe:

Alex Høgh Andersen har i tv-serien 'Vikings' bevist, at han kan spille skuespil med sit bentøj. Ved sin side har han vennen Malte Ebert, der drillende kan kaninsplaine, hvad der sker med vand, når det fryser.

Esben Smed som Pinocchio:

Esben Smed fik store gennembrud som kriminel i DR-serien 'Bedrag' og vil derfor være perfekt som den smålyvende dukke-dreng, der leder sig selv i fordærv.

Mads Mikkelsen og Trine Dyrholm som Thomas O'Malley og Duchess i 'Aristocats':

Hvorfor ikke forene dansk films to største stjerner til et brag af en dansescene, hvor Mads Mikkelsen kan arbejde videre med sin jazzballet fra 'Druk?

Maria Lucia som Askepot:

Hun har allerede masser af Disney-erfaring fra 'Skønheden og udyret', 'Aladdin' og 'Frost', så selvfølgelig skal hun også have en rolle i 'Disneys Juleshow'.

Anders Breinholt og Søren Rasted som Tim og Bum:

Maria Lucia kommer dog til at overlade scenen til de to kammerater Breinholt og Rasted, der må slås om, hvem der til sidst skal udbryde 'glædelig jul'.

Mette Frederiksen og hendes nye regering som Snehvide og de syv dværge:

Ja, nu bliver vi lige for en kort stund politiske – men ville det ikke være genialt med et gæstevisit fra Mette Frederiksen dansende omkring med sin nye brogede regering?

Ann Eleonora Jørgensen og Lars Kaalund som Lady og Vagabonden:

Husker du filmen 'Italiensk for begyndere' fra 2000? Vi tænker, det er på tide at støve Ann Eleonora og Lars Kaalunds romantiske duo af igen til et nostalgisk gensyn for de lidt ældre seere.

Det oplagte alternativ: Anders Matthesen i samtlige roller

Hvis det ikke lykkedes at overtale Mads Mikkelsen, Trine Dyrholm og de andre stjerner til at være med, så har vi altid Anders Matthesen til at spille samtlige roller.

