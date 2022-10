Lyt til artiklen

Der er nu kun et enkelt afsnit tilbage af 'Gift ved første blik'.

Det betyder, at de mange løse tråde snart skal samles, og vi endelig kan finde ud af, om der please ikke nok bare er ét af de konstruerede par, der har tænkt sig at forblive på talefod efter programmet.

Det betyder til gengæld ikke, at vi er holdt op med at undre os.

Her er tre af de ting, vi blev nødt til at søge svar på efter torsdagens udgave af DR-programmet:

Første undren: Har de overhovedet boet sammen?



»Der er indlagt en getaway i den sidste del af eksperimentet,« siger Gert Martin Hald.

Og her må vi lige stoppe ham et øjeblik og tjekke tv-guiden.

Men den er god nok. Vi er nået til sidste del.

Der er ét afsnit tilbage i sæsonen, men er der overhovedet andre end Anders og Sebastian, der rent faktisk har boet sammen endnu, eller har de alle sammen bare været weekendkærester?

Hvilket par synes du er bedst matchet?

Til B.T. har DR-redaktør Anna Askov tidligere fortalt, at det er et bevidst valg, at parrene farer sådan rundt denne sæson.

»Vi har skruet op for dates og oplevelser, fordi coronaårene har givet nogle lidt stillesiddende sæsoner, og vi håbede, at de fælles oplevelser ville knytte flere bånd.«

Anden undren: Hvad stod der på indkøbslisten?



»Når hun skriver sådan en liste, så ved jeg jo godt, at hun har en anden form for indkøb, end jeg har,« siger Mikael om den indkøbsliste, han sendes i byen med.

Men hvad har hans hustru dog skrevet på listen af absurde ting – bortset fra rosé, som ikke er for rød? Er det mælkebøttefritter? Makrelsalat uden makrel? To flasker Yellowtail? En umoden pære?

Mikael Beck har i ugens afsnit planlagt en romantisk getaway for sin hustru, Melissa Bredvig. Foto: Mads Castillio Vis mere Mikael Beck har i ugens afsnit planlagt en romantisk getaway for sin hustru, Melissa Bredvig. Foto: Mads Castillio

Næh. Det er såmænd bare 'slik og sodavand', fortæller Mikael Beck til B.T.

»Jeg skrev skyr og mysli på sedlen, og hun skrev sodavand og slik. Men jeg ved jo, at Melissa går op i, hvad hun indtager – hun køber for eksempel kun økologisk, mens jeg bare snupper det, jeg lige skal bruge,« siger Mikael Beck.

»Så hvad er det for noget slik og sodavand, hun vil have? Hvad hvis jeg kommer hjem med Fanta, og hun hellere ville have haft cola? Så derfor stiller jeg spørgsmål til listen,« tilføjer han.

Men er det så, fordi der var gået koks i de ellers meget specifikke indkøbsønsker, at man efterfølgende kunne se parret spise takeawaypizza?

»Næh, men vi skulle interviewes til programmet hver for sig, så vi slog sten, saks og papir om, hvem der skulle op at handle, mens den anden startede. Men da vi vidste, at vi først ville blive færdige med at optage sent, købte vi kun ind til morgenmad og bestilte pizza til aftensmad.«

Tredje undren: Hvornår har man fået for meget 'strit i lillefingeren'?



Parrene skal på getaway, og levemanden Steen vil til glamourøse Monte Carlo, men Mette har fået nok 'strit i lillefingeren'. Så de ender på et vegansk bed and breakfast på Fanø med mælkebøttefritter i restauranten og billig Asti på værelset.

I tidligere afsnit så man, hvordan der blev 'strittet med lillefingeren' på bryllupsrejsen i Marbella, da Mette lå og slangede sig på agterenden af en båd, som Steen hjemmevant styrede.

Men der var faktisk lagt op til endnu mere luksus og fine forhold – hvor Mette dog satte foden ned.

Steen og Mette nyder et godt glas vin og en gang mælkebøttefritter. Foto: Mads Castillio Vis mere Steen og Mette nyder et godt glas vin og en gang mælkebøttefritter. Foto: Mads Castillio

»Jeg har altid drømt om at besøge Nikkis Beach Club i Marbella, som er ret berygtet og berømt. Og hvad fa'en, når man er på bryllupsrejse, så er der jo en anledning, så jeg foreslog Mette, vi tog dertil,« fortæller Steen Theill til B.T.

»Jeg skulle nok betale, for det var jo mig, der gerne ville. Men det havde hun ikke lige lyst til, og da vores videojournalist ikke måtte komme med ind, var hun slet ikke interesseret. Og det er jo også fair nok, at Mette ikke er så meget til sådan nogle ting.«

Steen Theill har tidligere fortalt i både 'Gift ved første blik' og til B.T., at han elsker det gode liv med alt, hvad det indebærer af lækker mad og dyre vine. Mette Blume derimod drikker helst ikke alkohol, orker ikke alt det der besvær med at møde tidligt op i lufthavnen for at flyve udenlands og er desuden glødende veganer.

Vel vidende, at ægteparret lever to vidt forskellige liv med forskellige prioriteter, valgte Steen Theill derfor hurtigt at droppe at kæmpe for en getaway i Monte Carlo, fortæller han.

»Fred være med det. Det var slet ikke noget problem. Så vi blev enige om, at vi tog på det der veganer-noget på Fanø.«